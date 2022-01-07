Temassız şekilde Huawei Mate 40 Pro ekran görüntüsü alma

Huawei Mate 40 Pro modelinde elinizi ekrana değdirmeden kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Amiral gemisi modellerinde son teknoloji sensörler sayesinde rahatlıkla telefonu kullanabiliyorsunuz.

Ekrana dokunmadan ahvada hareketleri kullanarak cihazda gezinebiliyorsunuz. Ekran görüntüsü alma, yukarı veya aşağı kaydırmak, bir aramayı yanıtlamak veya video oynatmayı ya da ses artırıp kısabiliyorsunuz. Tabi bu özelliği kullanmadan önce bu özelliği aktif etmeniz gerekmektedir.

Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Akıllı Algılama bölümüne gidin ve Havadan kaydırma, Yakalama hareketiyle çekim veya Havadan basma özelliğini aktif ediniz.

Huawei Mate 40 Pro havadan ekran görüntüsü alma

Ekranın üst kısmında el işareti simgesi görüntülenene kadar avucunuzu, ekrandan tahmini olarak yarım kol uzunluğu yani 20 cm ile 40 cm aralığında uzak tutun ve ardından yumruk yaparak ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Huawei Mate 40 Pro havadan video oynatma veya durdurma

Havada hareketleri kullanarak arama yanıtlama veya ses/video

oynatmayı duraklatma/devam ettirmek için ekranın üst kısmında el simgesi görüntülenene kadar avucunuzu 30 cm civarında uzaktan tutun. Daha sonra avucunuzu ekrana yaklaştırın ve ekrana 5 cm kalasıya kadar yaklaştırın.

SENSÖR YARDIMI İLE AŞAĞI/YUKARI VEYA SOLA/SAĞA KAYDIRMA

Ekranın üst kısmında simgesi görüntülenene kadar elinizi, avcunuz ekrana ve parmaklarınız yukarı bakacak şekilde, ekrandan yaklaşık yarım kol boyu (20–40 cm veya 8–16 inç) mesafede tutun ve ardından bileğinizi aşağı doğru sallayın.

Ekranın üst kısmında simgesi görüntülenene kadar elinizi, arka kısmı ekrana ve parmaklarınız aşağı bakacak şekilde, ekrandan yaklaşık yarım kol boyu (20–40 cm veya 8– 16 inç) mesafede tutun ve ardından bileğinizi yukarı doğru sallayın.

Ekranın üst kısmında simgesi görüntülenene kadar elinizi, avucunuz ekrana ve parmaklarınız sağa bakacak şekilde, ekrandan yaklaşık yarım kol boyu (20–40 cm veya 8–16 inç) mesafede tutun ve ardından bileğinizi sola doğru sallayın

Ekranın üst kısmında simgesi görüntülenene kadar elinizi, arka kısmı ekrana ve parmaklarınız sola bakacak şekilde, ekrandan yaklaşık yarım kol boyu (20–40 cm veya 8–16 inç) mesafede tutun ve ardından bileğinizi sağa doğru sallayın.