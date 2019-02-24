Tahsin Paşa hain mi? Serhafiye Celaleddin Paşa sizce hain mi?

Cuma akşamı gelen bir sorunun cevabını yayınlamak istedik. Gelen soru ilgimizi çektiği için ve diziyi takip ettiğimiz için cevaplamak istedik. Cuma günleri TRT-1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi her hafta heyecan dolu bölümlerine bir yenisini daha ekledi.

Son hafta yayınlanan bölümde Paris şehrinde toplanmayı planlayan Jön Türkler’in arısına Osmanlı Padişahın’ın en çok güvendiği paşalarından bir tanesinin de Jön Türklere katılacağı konusu işlendi. Abdülhamid’de bu paşayı bulmak için Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa’yı çağırdı. Serhafiye Celaleddin Paşa diziye çok büyük bir karizma içerisinde giriş yaptı. Saraydaki bütün paşalar kendisinden çok korkan, ismini duyan herkes irkilme yaşadı. Serhafiye saraya gelir gelmez birçok değişiklik yaptı. İlk olarak Padişah ile herkesi görüştürmedi. Bu duruma ilk bozulan kişi tabiki Tahsin Paşa oldu.

Tahsin Paşa dizide Paris sefirliğine aday olmak istedi. Serhafiye Celaleddin Paşa’da Padişah’a hain olan Paşa’nın Tahsin Paşa olduğunu iletti.

Tabi bu sahneden sonra herkes Tahsin Paşa hain mi sorusuna cevap aramaktadır.

Tahsin Paşa hain mi?

Tahsin Paşa’nın hayatını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Kısaca özetlersek Tahsin Paşa, hayatı boyunca Abdülhamid’e herhangi bir sadakatsızlığı bulunmamaktadır. Yani dizide Tahsin Paşa’yı hain olarak gösteren Celaleddin Paşa’ya gözler çevrildi.

Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa hain mi?

Doğum tarihi ve ölüm tarihi hakkında herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Sultan Abdülhamid döneminde Serhafiye yani baş istihbaratçı olarak yıllarca görevde bulunmuştur. Dizideki gibi güneşe karşı hassasiyeti tarihte bulunmamaktadır. Mısır ve Avrupa’da Jön Türklerin faaliyetlerini izleme ve önleme çalışmalarında büyük işler yapmıştır. Jön Türklere kaçan paşa Serhafiye Celaleddin Paşa’dır. İnternette yazan bilgilere göre kaçmadan önceki son gece sarayda bulunan kendisine ait olan odasını kullandığını yazmaktadır.

Sonuç olarak diziye büyük bir karizma içerisinde giren, siyahlar içindeki Paşa elbisesi ile dengeleri alt üst eden, dizide Padişaha sadakatını her hareketinde gösteren Serhafiye Avrupa’ya kaçacaktır. Bu arada Celaleddin Paşa’yı nereden tanıyorum ama çıkartamıyorum diyorsanız Diriliş Ertuğrul dizinde Aliyar karakterini canlandırmıştır.