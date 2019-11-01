Swarm Hesap kapatma adımları

Online yer bildirimi yapmak için kullanılan Swarm, nasıl kapatılır? Swarm hesap silme nasıl yapılır?

Swarm hesap silme nasıl yapılır sorusunun yanıtı veriliyor. Bu işlemi anında yapabilirsiniz. Bilmeniz gerekenler arasında geçici bir silme işleminin yapılamayacak olduğudur. Diğer sosyal hesaplarda olduğu gibi dondurma işleminin ne yazık ki bu sosyal uygulama üzerinden gerçekleşmesi mümkün değil.

Swarm Hesabı Silmek

Hesabı silmek isteyen kişiler, bunu telefondan yapamaz. Bunun için hesabın tamamen silinmesini istiyorum diyen kişiler için işlem basamağı, bilgisayar kullanması ile başlayacak. Yapılması istenen işlemin mobil uygulama üzerinden gerçekleşmesine izin verilmiyor. Direkt olarak hesabınızın silinmesi için yapmanız gereken, bilgisayar tarayıcıları üzerinden resmi swarm hesabı üzerinden bilgilerinizin de doğrulanması ile hesabın silinmesini sağlamak.

Hesabı Sil;

Bilgisayar üzerinden giriş yapmanız durumunda, direkt olarak silme işlemi gerçekleşecektir. Bağlantı üzerinden hesap silme sayfasına gelerek, bu alanda silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bilgilerinizin doğrulması güvenliğiniz için istenir. Bu bilgileri tamamladıktan sonra sorulan sorulara da yanıt vererek işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Neden Ayrılıyorsun?

Evet, sorulan sorular arasında Swarm hesap silme işlemi için direkt olarak bu işlemin neden gerçekleştiği sorusu var. Sizin için önerilen birkaç cevap var. Ancak dilerseniz diğer seçeneğine tıklayarak da bu alanda sunulan seçenekler üzerinden işlemlerin gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Kısa süre içinde neden belirtip, işlemin tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Silme Onayı

Hesabın tamamen silinmesi için istenen, direkt olarak onayın verilmesidir. Bunun için emin misin butonu oluşturulmuştur. Kırmızı renkte verilen bu butona tıkladıktan sonra tamamen onay verip hesabın silinmesini sağlayabilirsiniz. Sizin için sunulan bu işlem sonrasında, direkt olarak silme işlemi de gerçekleşmiş olacaktır. Değerlendirip, bu alanda sunulan tüm işlem basamaklarını gerçekleştirip, direkt olarak silmeyi başaracaksınız.

Swarm hesabının silinmesi onayı;

Onay verildikten sonra yeniden hesaba giriş yapılması mümkün olmuyor. Bunu bilerek, hesap dondurma gibi bir işlem olmadığını da hatırlayarak işleminizi gerçekleştirmeniz önerilir. Swarm hesabının silinmesi için yapmanız gerekenleri yaparak, anında işleminizi tamamlayın. Seçim yaparak işlemi gerçekleştirin.