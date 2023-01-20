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Squid Game 2.sezon ne zaman?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Ocak 2023
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Squid Game dizisi Netflix’te yayınlandığı ilk gün büyük ses getirmişti. Farklı bir teması ile her anı sürekli heyecanı zirvede tutmayı başarmıştı. Güney Kore dizisi olarak yıllarca unutulmayacak. Squid Game 2.sezon hangi tarihte geleceğine dair herhangi bir net bilgi bulunmuyor. Fakat Netflix uygulamasına girdiğinizde Squid Game bölümüne girdiğimizde “Müjde yeni sezon yolda” duyurusu yer alıyor.

Aradan 1.5 yıla geçmesine rağmen yeni sezon gelmedi. Bizim tahminimize göre yine Eylül ayına doğru geleceğini düşünüyoruz. İlk bölümü 17 Eylül 2021 tarihinde gösterime girmişti. Net bir tarih açıklanırsa sizlere duyuracağız.

Netflix resmi internet sitesinde çıkan bir haberde dikkatimizi bir paragraf çekti.

Yönetmen Hwang Dong-hyuk, Squid Game için ilk senaryoyu 2009’da bitirmiş olmasına rağmen bu fikri bir süreliğine rafa kaldırmak zorunda kaldı ve diziyi hayata geçirmeden önce hit filmleri Silenced (2011), Miss Granny (2014) ve The Fortress (2017) üzerinde çalıştı

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji20 Ocak 2023
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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