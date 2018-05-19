Solo,Sosyal ve Solo/Sosyal Rekreatif nedir?

Bize bir ziyaretçimiz kendi hazırlamış olduğu yazıyı mail olarak göndermiş ve yayımlamamızı istemiştir.

Çok sevindiğimizi iletmek istiyoruz ve yazıyı değiştirmeden yayınlıyoruz.

Bugün sizlere Solo Rekreatif, Sosyal Rekreatif ve Solo/Sosyal Rekreatif Alışveriş tüketicisi anlamlarından bahsetmek istiyoruz.

Solo Rekreatif nedir;

– Alışverişe çıkan kişi yalnız ve özgür olmayı tercih ediyorsa yada gereksinim duyuyorsa,

– Genellikle alışverişe çıktığında giyim reyonları geziyorsa yada sadece giyim için alışverişe çıkıyorsa,

– Solo Rekreatif alışveriş tüketicisi nadiren birileri ile alışverişe gidebilmektedir. Fakat genellikle yalnız gitmeyi tercih ederler.

Sosyal Rekreatif nedir;

Adında da anlaşılacağı üzere sosyal bağları kuvvetli olan kişilerdir.

– Sosyal Rekreatif kişiler alışverişe çıkış nedeni ne olursa olsun istenilen arkadaşlığı destekler ve kabul eder.

– Giyim alışverişleri konusunda birilerine danışır yada fikirler vermeyi tercih eder.

– Satış elemanlarından yardım ve destek almayı, alışveriş esnasında mola verip yeme-içme yapan kişilerdir.

Solo/Sosyal Rekreatif nedir:

– Alışverişe yalnız yada sadece bir kişi ile gitmeyi tercih etmektedir. Bu şekilde kendilerini rahat hissetmektedirler.

– Alışveriş gezilerini kendi kontrol etmek ister.

– Arkadaşının dayattığı yükümlülüklerden bağımsız olmayı isteyen alışveriş tüketicisidir.

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