Slayt Nasıl Yapılır?

Gelişen ve değişen dünyayla birlikte kağıt, kalem, çıktı, fotoğraf, resim ve bunlar gibi materyaller ile ödev yapma veya bir şey sunma devri de bitti.

Peki, şuan insanlar sunumlarını, ödevlerini nereden yapıyor? Artık her evde en az bir bilgisayar var. O olmasa da bilgisiyle işlevlerini yerine getirecek akıllı telefonlar ve tabletler var.

Haliyle yapılan her iş de bunlar üzerinden olmaya başladı. Bu da demek oluyor ki etkili bir ödev veya sunum için bu aygıtları ve içindeki uygulamaları iyi kullanıp öğrenmek gerek. Word, Excel, Pdf, PowerPoint gibi pek çok uygulama da bu işler için her gün güncellenip, yenileniyor.

Slayt Hazırlamak İçin Hangi Uygulamalar Kullanılır?

Slaytı tüm işlerini yapıp sunuma hazır hale getirdiğimiz program aslında PowerPoint programıdır.

Ancak sadece tek bir programla işler bitmez: Excel size tablolar hazırlayıp slaytınıza eklemeniz için ya da Paint programı ekleyeceğiniz fotoğrafları düzenlemeniz için gerekecektir.

Nasıl Slayt Hazırlanır?

Öncelikle uygulamayı açtığımız an dosya sekmesinden yeni kısmına tıklayıp, bir tema seçer ve oluştur yazısına tıklarsanız; slayt hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Karşınıza çıkan kutucuklardaki başlık ve metin ekleme kısımlarına yaptığınız eklemeleri, çizim araçlarından biçimlendir kısmına tıklayarak dolgunluk veya efekt eklemeleri ile değiştirebilirsiniz.

Ekle sekmesinden ise resim eklemeyi gerçekleştirirsiniz. Basitçe hazırladığınız bu slaytı dosya sekmesinden kaydet yazısına tıklayıp bir klasör seçtikten sonra tekrar kaydet yazısını seçerek cihazınıza kaydedebilirsiniz. Sunumunuzu yapmak için ise slayt gösterisi sekmesindeki başlat kısmına tıklamanız yeterli olacaktır.

İlgi Çekici Bir Slayt İçin Yapılması Gerekenler

En başta unutulmaması gereken şey slayt sade ve etkili olmalıdır. Bunun için her bir slayt sayfasının alt kısmındaki notlar bölmesine söyleyeceğiniz şeyleri not etmelisiniz, bu gizli bölgeyi sadece slaytın sunumunu yapacak kişi göreceği için; fazla yazı karmaşası kimsenin gözünü yormayacaktır.

Konuyla ilgili resimleri çok, yazıları az tutarsanız dinleyen insanların daha çok ilgisini çekecektir. Slaytlara değişik geçiş efektleri, konuyla ilgili büyük ve renkli anahtar kelimeler konması da hoş duracaktır, ancak çok abartılırsa hoş durmayacaktır.