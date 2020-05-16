Sizlere Netflix Into The Night dizisini öneriyoruz

Koronavirüs salgınından sonra milyonlarca kişi evlerde kaçırdığı dizileri toptan izlemeye devam ediyor.

Bizim sizlere bu sefer bir dizi önereceğiz. Şu an için 1 sezon yayınlanan bu diziyi kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Dizimizin ismi İnto the Night

Netflix platformundan 1 Mayıs 2020 günü yayınlanmaya başlayan bu dizi kıyamet sonrası bilim kurgu kategorisinde yer almaktadır. Yabancı bir dizi olmasına rağmen başrol oyuncusu olarak Ayaz karakterini canlandıran Mehmet Kurtuluş yer almaktadır. Kösem Sultan dizisinde de Derviş Paşa karakteri ile gönüllere taht kurmuştu. Dizinin konusu güneş ışınlarına maruz kalan herkes anında ölüyor. Bunun için bir grup insan uçak ile dünyayı turluyor. Bir hafta boyunca gece uçuşu yaptıktan sonra Bulgaristan’da bir sığınak buluyorlar.

Birinci sezon şu an 6.bölüm’den oluşuyor. İnto The Night yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağına herhangi bir gelişme yok. Dizinin görsellerini paylaşamadığımızı belirtmek isteriz.

Fragmanı izlemek için linki kullanabilirsiniz.