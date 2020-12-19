Sherlock Holmes 5.sezonu herhalde gelmeyecek

Sherlock Holmes dizisi son yılların en çok ses getiren diziler arasında yer aldı.

Sir Arthur Conan Doyle’ın aynı adı taşıyan romanlarına dayalı olarak yapılan bu dizi ilk olarak 25 Temmuz 2010 günü yayınlandı. İlk olarak mini dizi şeklinde yapıldı fakat kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenince hemen devamı çekildi. Dizinin 2.sezonu 2012 yılında başladı. Toplamda 4.sezon yayınlanan dizinin 5.sezon için onayı verildi.

Fakat Sherlock Holmes 5.sezon ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Sherlock Holmes dizisinin bir sezonu 3.bölüm’den oluşmaktadır. Toplamda 4 sezon ve 12 bölüm yer almaktadır. Her sezon bölümü ortalama 1 saat 15 dakika sürmektedir. Hal böyle olunca sinema tadında bir bölüm izliyorsunuz.

Aslınca bu dizinin bağlı bulunduğu yada sürekli takip etmesi gereken bir konusu bulunmuyor. Sonuç olarak cinayetleri çözen iki kişinin üstün yeteneklerini izliyoruz. Sürekli sürdürebilir bir dizi olduğunu izleyince anlayacaksınız.

En son 2019 yılında dizinin yeni sezonu geleceğine dair bir ufak açıklama bulunuyor. Aradan geçen zamandan sonra herhangi bir en ufak bilgi yok. Herhalde çekilmek istenseydi bu zamana kadar 5.sezonu çıkardı.

Sherlock Holmes dizisine Netflix platformundan ulaşabilirsiniz.