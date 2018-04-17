Saç dökülmesinin 5 Nedeni?

Saç dökülmesi, demir eksikliği, stres ve hormonda meydana gelen bozukluklardan dolayı olur. Fakat uzun süreli saç dökülmeler bazı hastalıkların belirtisi olabilir.

Genetik Faktörler ile Oluşan

Bu sorun erkeklerde ve kadınlarda görülme nedenleri farklı olup erkeklerde görülen saç dökülmeleri, daha çok genetiğe bağlı olarak ve toplumun %50′ sinde görülen erkeğin tip hormonuna duyarlı olan saç dökülmesidir. Bu tarz saç dökülmeler kroniktir, yaşın ilerlemesiyle kellik oranı artarak saç ekimi tedavilerine başvurulur. Bu tarz dökülmeler az da olsa kadınlarda da görülür. Ailesinde saç dökülme problemi yaşayanlarda olma riski daha daha fazla. Hormon tedavileri ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Deri Problemi

Deri problemi veya iç hastalık sorunu yaşayanlar saç dökülmesine maruz kalabilir. Mantar hastalığı, egzama, akne, aşırı yağlı bir deri gibi görülen bireylerde saç dökülme sorunu ile karşı karşıya gelebilir.

Yanlış ve Zararlı Beslenme

Beslenmeye bağlı olarak saç dökülmeler de sık rastlanan bir sorundur. Saçın sağlıklı ve canlı kalabilmesi için besine ihtiyaç duyar. Aşırı karbonhidrat içeren besinler tüketmek veya dengesiz beslenme, saçı etkileyip dökülmesine neden olabilir. Tek yönde beslenme da bu soruna neden olur. Bütün besinlerden eşit ve az miktarda tüketerek sağlıklı bir saça ulaşabilirsiniz.

Vitamin ve Mineral Eksikliği

Saça gerekli olan vitamin ve mineraller kanda eksik olduğunda saç dökülmesine neden olabilir. Folik asit, demir, D vitamini, B12 gibi vitamin ve mineral değerler düşük olduğunda saç dökülür. Demir eksikliğine, demir takviyesi alarak bu soruna yardımcı olabilir. Doktora danışarak vitamin ve mineral takviyeleri alınabilir, bu şekilde bu sorun ortadan kaldırılabilir.

Hormona Bağlı Sorunlar

Özellikle kadınlarda, adet düzensizliği ya da gecikmeler, hızlı kilo alma, tüylerde artış veya akne sorunu gibi rahatsızlıklar, hormona bağlı olarak saç dökülmesi görülür. Buna çözüm olarak adetin 2 veya 3′ üncü günde kan tahlili yapılır. Çıkan sonuçları ise bir dermatoloji uzmanına gösterilir ve buna göre tedavi yöntemi belirlenir. Aynı şekilde de akne sorunu için de doktora başvurarak yardım alınabilir.

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