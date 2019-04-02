Resmi açıklama: 2019 yılı BİLSEM sınav sonuçları açıklanma tarihi

2019 yılı BİLSEM sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında net bilgi arıyorsanız sizlere kısa ve öz bilgi vermek istedik.

Mail adresimize gelen bir soruda ziyaretçimiz kızını Milli Eğitim Bakanlığı’nın yapmış olduğu BİLSEM sınavına girdiğiniz ve BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bizden bilgi maili istemiştir. Soruyu gönderen ziyaretçimize cevabını mail olarak ilettik ve sitemizde yayınlayarak başka kişilerinde faydalanmasını istedik.

BİLSEM sınav sonuçları Milli eğitim Bakanlığı BİLSEM resmi Twitter hesabınından 19 Nisan 2019 günü açıklanacağını duyurmuştur. Normal şartlarda daha önce açıklanması gerekiyordu. Fakat Twitter üzerinden şu açıklama geldi;

” BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen sınavdan sayının öngörülenin çok üzerinde olduğu için tarama uygulama sürecinin uzamasına neden olmuştur.” Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ise BİLSEM Sınav sonuçlarının 19 Nisan 2019 günü açıklanacağı yazmaktadır. Sınav sonuçlarının saat kaçta yayınlanacağına dair herhangi bir ek bilgi bulunmuyor. BİLSEM sonuçları www.meb.gov.tr adresinden yayınlanacağını hatırlatalım.