Reeder P13 yorumları

Uygun fiyat ve performansı bir arada sunmayı hedefleyen Reeder P13 teknik özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.

Akıllı telefon dünyası çok karmaşık olduğu için her cebe uygun telefon modelleri yer almaktadır.

Reeder P13 özellikleri

Bu modelde 5.99 inçlik 269 PPI Piksel yoğunluğunda IPS LCD ekran teknolojisi bulunmaktadır. 720×1440 (HD+) Pixel ekran çözünürlüğünde olan bu model % 77.38 ekran/gövde oranı bulunmaktadır. Batarya konusunda oldukça cömert olan Reeder, bu modele 4000 mAh’lık bir batarya koymuştur. Reeder P13 kamera özelliklerine baktığımızda ise 13 MP çözünürlüğünde arka ana kamerası ve 8 MP çözünürlüğünde ön kamerası bulunmaktadır. Reeder P13 performansı nasıl diye merak ediyorsanız 1.3 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek MT6739 chipset bulunuyor. Grafik işlemcisi olarak PowerVR GE8100 yer almaktadır. 3 GB RAM ile akıcı bir kullanım hedefleyebilirsiniz. 32 GB’lık dahili depolama hafızasına ekstradan takabileceğiniz microSD hafıza kartı ile kapasitesini 128 GB’a kadar artırabilirsiniz. Android 8.1 Oreo sürümü ile gelen bu model 4.5G destekliyor ve parmak izi okuyucu sensörü bulunmaktadır.

Reeder P13 modeli 1599 TL civarlarında satılmaktadır.