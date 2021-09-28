Polis Akademisi filmlerinin hafızalara kazanan oyuncuları

Polis Akademisi filmlerini herhalde izlemeyen yoktur. Polis Akademisi film serilerinin ilki 1984 yılında çıkmıştır. İlk filmden 81 milyon dolar hasılat elde edilince arkasından serilerinin devamı geldi. Fazla lafı uzatmadan oyunculara geçelim.

Dizinin en favori ve unutulmayan oyuncusu Carey Mahoney

Carey Mahoney karakterini canlandıran kişi Steve Guttenberg’dir. 24 Ağustos 1958 doğumludur. 2010 yapımlı Ay Lav Yu Christopher karakterini de canlandırmıştır. Filmi hatırlayanlar 2010 yılında bile ne kadar değiştiğini görmüştür.

Karen Thompson – Kim Cattrall

Kim Cattrall 21 Ağustos 1956 doğumludur. Sex And City filmlerinde dikkatleri üzerine çekti.

Gelelim film serilerinin en şanslı ve en rahat karakterine Komutan Eric Lassard

Komutan Lassard’ı biz filmlerde çok şanslı olması ve fanus’da yetiştirdiğini balık ile tanıyoruz. 16 Mayıs 1917 doğumlu olan efsane oyuncu 15 Şubat 2016 yılında aramızan ayrıldı. 1998 yılındaki son Polis Akademisi filminden sonra sadece 2003 yılında Just Married filminde Baba Robert rolünü canlandırdı.

Akademinin en ciddi ve en güçlü adamı Moses Hightower

Polis Akademisi film serilerinin en güçlü karakteri olduğuna hiç şüphe yok. 28 Şubat 1945 doğumlu olan Bubba Smith, 3 Ağustos 2011 tarihinde aramızdan ayrıldı. Eski Amerikan futbolu oyuncusudur. 66 yaşındaki oyuncu Los Angeles’taki evinde 3 Ağustos 2011 tarihinde ölü bulundu. Smith’e ölümünden sonra, genellikle sarsıntı ve alt sarsıntılı kafa travması ile ilgili nörolojik bir durum olan Kronik travmatik ensefalopati teşhisi kondu.

Film serisinin en gıcık ve dövülesi tavrı olan Teğmen Harris – G.W. Bailey

Akademiye Teğmen rütbesi ile girdi ve ilerleyen serilerde Yüzbaşı rütbesine kadar ilerledi. Renkli ve bir o kadar da sinir bozucu bir karakteri canlandırıyor. G.W.” Bailey(d. 27 Ağustos 1944), Amerikan oyuncu. Genellikle Polis Akademisi filmi serisinde canlandırdığı Teğmen -sonrasında Yüzbaşı- Harris ve The Closer dizisinde canlandırdığı Teğmen Provenza rolleriyle tanınır.

Silah tutkunu ve aşığı oyuncumuz Eugene Tackleberry

Polis Akademisinin silah manyağı ve aşığı Eugene Tackleberry. Bu karakteri canlandıran kişi David Graf 1950 Ohio doğumludur. 7 Nisan 2001 yılında geçirdiği kalp krizinden dolayı aramızdan ayrıldı.Paul Graf, Polis Akademisi (film) serilerinde her türlü silahı iyi kullanan, silahlara çocuk gibi düşkün ve takıntılı Tackleberry rolüyle tanınırdı.

Akademinin en güzel kadını Çavuş Callahan – Leslie Easterbrook

Mahoney’den sonra akıllardan çıkmayan diğer karakter kesinlikle Callahan’dır. Güzel ve sarışın olması ile akıllardan çıkmamıştır.

Ses taklitleri ile hafızalara kazınan kişi Larvell Jones – Michael Winslow

Michael Winslow 6 Eylül 1958 doğumludur. Ses takliti ve beatbox’ı hayatımıza sokan kişi diyebiliriz.

Kıpırdama Pislik lafını tüm dünyaya duyuran kişi Laverne Hooks – Marion Ramsey

Laverne Hooks karakterini canlandıran Marion Ramsey 10 Mayıs 1947 doğumludur. 7 Ocak 2021 yılında aramızan ayrılmıştır.