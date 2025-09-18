Person of Interest hangi platformda? Türkçe dublaj ve alt yazı yok

Person of Interest filmi hangi platformda diye arama yapıyorsanız maalesef hiçbir platformda yok. Google’da arama yaptığınızda Google TV’de var gözüküyor fakat Türkçe alt Yazı olmadığı için izlenmiyor. Netflix, prime video, HBO gibi dijital platformlarda da bulunmuyor.

Person of Interest, bir yapay zeka sistemi olan “Makine”nin (The Machine) suçları önceden tahmin etme yeteneği etrafında dönen bir bilimkurgu ve suç dramasıdır. Dizi, eski bir CIA ajanı John Reese ve zengin bir yazılımcı Harold Finch’in, Makine’nin verdiği “ilgili kişi” numaralarını kullanarak suçları önlemeye çalışmasını konu alıyor. Makine, terör tehditlerini tespit etmek için tasarlanmış bir gözetim sistemi, ancak aynı zamanda sıradan suçları da öngörüyor. Reese ve Finch, bu numaraların kime ait olduğunu ve suçun mağdur mu yoksa fail mi olduğunu çözerek olayları engellemeye çalışıyor. Dizi, aksiyon, gizem ve yapay zekanın etik sorunlarını işleyen derin bir hikaye sunuyor. Ana temalar arasında gözetim, gizlilik, teknoloji ve insan hayatının değeri yer alıyor.