Pera Palas’ta Gece Yarısı oyuncu kadrosu

Pera Palas’ta Gece yarısı dizisi Netflix platformunda 3 Mart 2022 perşembe günü yayına giriyor. Dizinin fragmanını izleyince etkilenmemek elde değil. Oyuncu kadrosu da gerçekten tebrikleri hak ediyor. Yönetmenlik koltuğunda Emre Şahin yer alıyor. Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer yer almaktadır.

Dizinin konusunda kısaca bahsedelim;

Gazeteci Esra, Pera Palas hakkında bir yazı yazmak için bir gece geçiriyor. Uyandığında ise 1919 yılına geçmişe dönüyor. Özellikle biz geçmişe yolculuk temalı dizileri çok sevdiğimiz için bizim ilgimizi oldukça çekmiştir. Sabırsızlıkla 1.sezonun vizyona girmesini merak ediyoruz.

Pera Palas’ta Gece Yarısı oyuncuları

Hazal Kaya – Esra

Tansu Biçer

Selahattin Paşalı – Halit

Engin Hepileri

Hakan Dinçkol

Yasemin Szawlowski – Sonia

James Chalmers – George

Ahmet Varlı

Nergis Öztürk

Murat Kılıç

Ergun Metin

Clare Louise Frost – Agatha Christie

Jordan J Gallagher – Lover

1.Sezon toplamda 8 bölüm’den oluşacak. Bakalım Pera Palas’ta Gece Yarısı 2.sezon çekimi netleşmiş olacak. Teknoscrool.com olarak 1.sezonu izledikten sonra sizleri bilgilendireceğiz.