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Pera Palas’ta Gece Yarısı oyuncu kadrosu

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Mart 2022
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Pera Palas’ta Gece yarısı dizisi Netflix platformunda 3 Mart 2022 perşembe günü yayına giriyor. Dizinin fragmanını izleyince etkilenmemek elde değil. Oyuncu kadrosu da gerçekten tebrikleri hak ediyor. Yönetmenlik koltuğunda Emre Şahin yer alıyor. Başrollerinde Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer yer almaktadır.

Dizinin konusunda kısaca bahsedelim;

Gazeteci Esra, Pera Palas hakkında bir yazı yazmak için bir gece geçiriyor. Uyandığında ise 1919 yılına geçmişe dönüyor. Özellikle biz geçmişe yolculuk temalı dizileri çok sevdiğimiz için bizim ilgimizi oldukça çekmiştir. Sabırsızlıkla 1.sezonun vizyona girmesini merak ediyoruz.

Pera Palas’ta Gece Yarısı oyuncuları

Hazal Kaya – Esra
Tansu Biçer
Selahattin Paşalı – Halit
Engin Hepileri
Hakan Dinçkol
Yasemin Szawlowski – Sonia
James Chalmers – George
Ahmet Varlı
Nergis Öztürk
Murat Kılıç
Ergun Metin
Clare Louise Frost – Agatha Christie
Jordan J Gallagher – Lover

1.Sezon toplamda 8 bölüm’den oluşacak. Bakalım Pera Palas’ta Gece Yarısı 2.sezon çekimi netleşmiş olacak. Teknoscrool.com olarak 1.sezonu izledikten sonra sizleri bilgilendireceğiz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji3 Mart 2022
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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