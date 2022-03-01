Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi ile geçmişe gidiyorsunuz

Netflix, yine ses getirecek bir diziyi abonelerine sunacak. Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi ilk fragmanı ile herkesi etkiledi. Bu dizinin konusu kadar ilgi çekerken oyuncuları da bir hayli ilgi çekti.

Kısaca Pera Palas’ta Gece Yarısı dizinin konusunda bahsedelim;

Günümüz tarihinde Gazeteci Esra rolünü canlandıran Hazal Kaya, otel ile ilgili bir yazı hazırlamak istiyor. Otel’de bir gece geçirmeyi planlarken tam gece yarısında 1919 yılına geçmişe gidiyor. Dizi fragmanı izlediğinizde 1919 yılına gidip Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili zamanların işleneceğini görmek ayrı bir heyecan yaratmaktadır. Özellikle gelecek-geçmiş zamanları konu alan dizileri severler için kaçırılmaması gereken bir dizi olduğunu düşünüyoruz.

Peki Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin oyuncuları kimler?

Gazete Esra rolünde Hazal Kaya yer almaktadır. Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, James Chalmers, Yasemin Szawlowski ve Engin Hepileri kadroda yer alıyor…

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi 3 Mart 2022 tarihinde Netflix’te yayınlanacak.