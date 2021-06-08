Payitaht Abdülhamid dizisinde emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyoruz

TRT-1 ekranlarında 24 Şubat 2017 tarihinde yayına başlayan Payitaht Abdülhamid dizisi final yaptı. Çok güzel bir şekilde Abdülhamid dönemini anlatan bu dizide emeği geçenlere teşekkür etmek istedik. İlk bölümden itibaren aralıksız olarak kaçırmadan her hafta cuma günleri izledik.

34.Osmanlı Padişahı II.Abdülhamid saltanatının son 13 yılını yani 1896 ile 1909 tarihlerini çok güzel anlattılar. Birçok kişiye Abdülhamid’in yabancı medyada yazdığı gibi bir padişah olmadığını çok iyi anlattılar.

Teknoscrool.com olarak ilk olarak ES Film’e ve yönetmenine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tabi bu dizide en büyük başarıyı hak eden kesinlikle Bülent İnal hak ediyor. Dizide Abdülhamid’i canlandıran karakter Bülent İnal’dır.

O kadar güzel bir şekilde rölü canlandırdı ki her izlediğimizde hayranlığımız arttı. Konuşurken kelimelerine vurgu tonları ve el hareketleri ile hakkıyla 184.bölüm’ü tamamladı.

Tarihhe Abdülhamid zorla tahttan indiriliyor. Son sezona kadar acaba diziyi nasıl final yapabilir diye beklerken çok güzel bir şekilde tarihe uyarladılar.

Son sezon başlangıcında kemik kadrodan olan oyuncular yavaş yavaş çıkmaya başlamıştı.

İlk olarak Abdülhamid’in eşi Bidar kadın ayrıldı. Bidar hatunu canlandıran Özlem Conker’i ayrıca tebrik ediyoruz.

Peki tarihte Bidar kadın ne zaman vefat etti

Bidâr Kadınefendi 1875 tarihinde Abdülhamid ile evlenmiştir. 27 Nisan 1909 yılında tahttan indirilince Abdülhamid han Selanik’e sürgün edildi. Bidâr Kadınefendi ise İstanbul’da kaldığı Wikipedia’da yazmaktadır. Yunanistan düştüktan sonra istanbul Beylerbeyi sarayına gelen Abdülhamid’in yanına dönüp dönmediği konusunda bilgi bulunmuyor.

Abdülhamid vefat ettikten 10 ay sonra 63 yaşında vefat ettiği söyleniyor.