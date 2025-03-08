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Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun Üyeleri kimler

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Mart 2025
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Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun adı verilen divan toplantılarına katılan önemli kişiler şunlardı:

Divan-ı Hümayun Üyeleri:

  1. Padişah (Başkan – Fatih Sultan Mehmet’e kadar bizzat toplantılara katılırdı, sonrasında sadrazam başkanlığında yapılmaya başlandı.)
  2. Sadrazam (Padişahın mutlak vekili ve divanın baş yöneticisi)
  3. Vezirler (Devletin üst düzey yöneticileri; vezir sayısı zamanla arttı.)
  4. Kazaskerler (Anadolu ve Rumeli Kazaskeri olarak ikiye ayrılır, adalet ve eğitim işlerinden sorumlu olurdu.)
  5. Defterdarlar (Mali işlerden sorumlu olup, günümüz maliye bakanına denk gelirdi.)
  6. Nişancı (Devletin yazışmalarından ve fermanların tuğralarından sorumluydu.)
  7. Kaptan-ı Derya (Denizcilikle ilgili önemli konular görüşülüyorsa divana katılırdı.)
  8. Yeniçeri Ağası (Askerî konular gündemdeyse toplantılara katılırdı.)

Divan toplantıları Topkapı Sarayı’ndaki Kubbealtı’nda yapılırdı ve alınan kararlar padişahın onayı ile kesinleşirdi.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji8 Mart 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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