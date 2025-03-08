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Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun Üyeleri kimler
Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun adı verilen divan toplantılarına katılan önemli kişiler şunlardı:
Divan-ı Hümayun Üyeleri:
- Padişah (Başkan – Fatih Sultan Mehmet’e kadar bizzat toplantılara katılırdı, sonrasında sadrazam başkanlığında yapılmaya başlandı.)
- Sadrazam (Padişahın mutlak vekili ve divanın baş yöneticisi)
- Vezirler (Devletin üst düzey yöneticileri; vezir sayısı zamanla arttı.)
- Kazaskerler (Anadolu ve Rumeli Kazaskeri olarak ikiye ayrılır, adalet ve eğitim işlerinden sorumlu olurdu.)
- Defterdarlar (Mali işlerden sorumlu olup, günümüz maliye bakanına denk gelirdi.)
- Nişancı (Devletin yazışmalarından ve fermanların tuğralarından sorumluydu.)
- Kaptan-ı Derya (Denizcilikle ilgili önemli konular görüşülüyorsa divana katılırdı.)
- Yeniçeri Ağası (Askerî konular gündemdeyse toplantılara katılırdı.)
Divan toplantıları Topkapı Sarayı’ndaki Kubbealtı’nda yapılırdı ve alınan kararlar padişahın onayı ile kesinleşirdi.