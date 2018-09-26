Ölmeden önce izlenmesi gereken Saygılar Bizden dizisi

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Saygılar Bizden dizisi Türk Televizyonlarının önemli dizilerinden bir tanesidir.

19 Eylül 1992 yılında yayınlanmaya başlayan bu dizi sadece 13 bölüm sürmüştür. Kemal Sunal’ın başarılı bir dizisinde birbirinden yetenekli oyunlarda bulunuyordu. Dizide Jülide Kural, Selma Tarcan, Yaman Tarcan, Nur Gürkan, Alev Oraloğlu, Tuncer Necmioğlu, Yaman Okay, Güler Ökten ve Ozan Bilen gibi efsane oyuncularda yer almıştır.

Dizinin tamamını izleyenler hatırlarsa bir sahnede Kemal Sunal’ın ayağına bir kız vurmuştu. Bu kız rolünü oynayan kişi Kemal Sunal’ın öz kızı Ezo Sunal’dır.

Saygılar Bizden dizisi o dönemin yargı sistemini anlatan bir dizidir. 1992’li yılları görmediyseniz yada dizinin yayınlandığı tarihte küçük yaştaysanız kesinlikle bu diziyi izlemeniz gerekmektedir. Günümüzde artık böyle doğal ve başarılı kadrolu bir dizi bulmak çok zor.