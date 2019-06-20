Okumada geçme: Midyat’ta nerelere gidilmeli?

Mardin gibi medeniyetler beşiği benzetmesi ve müze kent olarak adlandırılan bu bölgenin merkezi ve en kalabalık ilçesi olan Midyat; sarı kalker taşları ile oluşturulmuş kemerli geçitleri, Süryani kiliseleri, minare biçimli çan kuleleri, sessizliğin büyüsüne kapılacağınız boş ve dar sokakları, kızıl toprakları ile adından söz ettirmiş tarihi bir bölgedir. Özellikle dizi sektöründe sıkça karşılaştığımız özel yerlerden bir tanesidir.

Midyat Nerede?

Midyat, Güney Doğu Anadolu’da bulunan Mardin iline bağlı en kalabalık ve merkez ilçesidir. Cizre-Mardin Karayolu üzerinde, il merkezine 58 km uzaklıktadır. 46 köy ve 105.000 nüfusu bulunmaktadır. Kuzeyde Batman, kuzeydoğuda Dargeçit, kuzeybatıda Savur, batıda Nusaybin ve Güneyde Ömerli ile çevrilidir. Midyat aynı zamanda Batman’ın Gerçüş ve Şırnak’ın İdil ilçelerine komşudur.

Midyat Gezilecek Yerler

Midyat’ta gezilecek yerlerden bazıları şunlardır;

1. Midyat Merkez: Midyat’a gittiğinizde öncelikli düşünceniz kültürünü yansıtan ürünlere bakmak ve alışveriş yapmak ise rotanızı merkeze çevirmeniz faydalı olacaktır, burası caddelerinin oldukça hareketli olduğu bir yerdir. Midyat’ta çok fazla Süryani yaşaması sebebi ile merkeze gittiğinizde kuyumcular çarşısında Süryani ustalarının özel telkâri sanatı ile yapmış oldukları ürünleri inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda bu bölgede saat kulesi de yer almaktadır.

2. Estel Bölgesi: Midyat’ın kahverengi havasını en iyi hissedebileceğiniz yerlerden bir tanesi Estel bölgesidir, dar sokakları ve konakları ile meşhur bir bölgedir. Bolca fotoğraf çekebileceğiniz bu bölgenin bir diğer özelliği renkli ve işlemeli kapılara sahip olmasıdır. Merkeze 3.2 km mesafededir.

3. Çevre Kültür Evi: Midyat’ın en kalabalık bölgelerinden bir tanesidir. Midyat’ta çekilen çoğu dizinin çekildiği mekanlardan bir tanesidir. Konağın tepesinde yer alan açık balkonunda Midyat’ı ayaklarınızı altında hissedebilirsiniz. Merkeze 3.7 km mesafededir.

4. Estel Han Halk Evi: Oldukça farklı ve o bölgenin halkının yaşayışlarını anlatan kendilerinin dekore ettiği mağaraları barındıran özel bir bölgedir, Midyat kültürünü tam olarak tanıyabilme imkanı sunar. Merkeze 3.6 km mesafededir.

5. Hacı Şehmus Mete Konağı: Oyuncuların ve tarihi kişiliklerin işlemelerinin yer aldığı kent müzesi niteliğinde tasarlanmış bir mekandır.

6.Mor Gabriel Manastırı: ​​​​​​Dünyanın en eski ayakta kalan Süryani manastırı özelliğini taşır. Merkeze 23 km mesafededir.

Midyat’ta Ne Yenir-İçilir?

Midyat’ta öncelikle adından çokça söz ettirmiş kaburga dolması mutlaka denenmelidir. Bunun yanı sıra içli köfte, semburek, zerde, kebap ve özel baharatlarla yapılmış birçok lezzet sayılabilir. Midyat’a özgü dibek kahvesi ve Süryani şarabı mutlaka tadılması gereken lezzetler arasındadır.

Midyat’ta Ulaşım Olanakları

Midyat’ta ulaşımınızı ara sokaklardan meydana inerken popüler ulaşım aracı olan fayton ile gerçekleştirebilir, aynı zamanda merkezi noktalara minibüs ve otobüsler ile ulaşabilirsiniz.

Midyat Nerede Kalınır?

Şehir merkezine yakın konaklama tercih etmeniz durumunda birçok otel bu konuda sizlere hizmet verecektir. Midyat Gap Hotel, Shmayaa Hotel ve Kasr-ı Nehroz Otel bunlardan birkaçıdır.

Midyat Gece Hayatı

Midyat’ta gece hayatını değerlendirebilmenin en iyi yolu merkezde yer alan canı müzik ve türkü bar mekanlarıdır.

Midyat Ne Zaman Gidilmeli?

Midyat yaz aylarında kavurucu sıcağın etkisi altında olan bir bölgedir. Bu sebeple genellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında tercih edilir.