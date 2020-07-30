Okey 101 Nasıl Oynanır?

Okey, Türklerin bulduğu popüler bir oyundur. Oyun 106 tane taştan oluşan bir oyun seti ve istekalarla oynanır. Taşların 4 farklı rengi vardır. Bu taşların üzerinde 1’den 13’e kadar yazılı sayılar bulunur. Bu her renk için geçerlidir. Her sayıda toplam 8 taş bulunur. Numarasız iki tane taş vardır ve bu taşlara sahte joker denir. Okey kurallarına göre çeşitlere ayrılır. En çok bilinen okey oyunları düz okey ve 101 okeydir.

101 Kuralları

101 okeyde oyuna başlarken okey taşı belirlenir. Okey 101 dört oyuncu ile oynanır. Bu oyunun temel amacı yüksek açmak ve olabildiğince az puanla oyunu bitirmektir. Oyun sonunda en az puana sahip olan oyuncu oyunu kazanır. Puanlar ise istekada kalan taşların üzerinde yazan sayılar ile belirlenir.

Oyun desteden alacak taş kalmadığında ya da oyunculardan birinin eli bitince tamamlanabilir Dağıtıcı kendisi hariç tüm oyunculara 21 taş dağıtır. Kendine 22 taş alır ve fazla taşı atarak oyunu başlatır. Yere atılan taş ancak el açma durumunda alınabilir. Oyuncu elini açınca elindeki serileri masaya dizer. Eğer ondan önce açan varsa elindeki işlek taşları işler.

El Nasıl Açılır?

Oyuncu el açmak için en az 101 sayıya sahip olmalıdır. El açmak için iki farklı tercih vardır. Farklı renklerin aynı numaralı taşları dizilebilir. Ya da aynı renklerin aynı numaralı taşları biriktirilebilir. Buna çifte gitmek denir. En az 5 çift olmalıdır el açabilmek için. Tüm oyuncular çift açarsa kimseye puan yazılmaz. Örneğin 5 çift açıldı ise diğer oyuncular en az 6 çift ile elini açabilir.

Okey 101 Puanlama Nasıl Olur?

Okey 101’de bir turun sonlanması ile puanlama başlar. El açmamış oyunculara 202 puan yazılır. El açanlara ise istekasında kalan taşların toplamı yazılır. Bu yüzden el açtıktan sonra büyük puanlı taşları elden çıkarmak gerekir. Eğer bir oyuncu biri elindeki tüm taşları kullanarak oyun turunu bitirirse bu oyuncuya -101 puan yazılır. Ekstra durumlarda da ceza puanları yazılabilir veya silinebilir.