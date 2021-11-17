Netflix’in en çok izlenen filmleri açıklandı
Dünyanın en çok tercih edilen dizi ve film platformu Netflix, bu sefer en çok izlenen film ve dizlerini ayrı yayınlamaya başladı. Netflix kullanıcıları acaba hangi dizi ve filmler bu hafta çok izlendi diye arama yaparak o film ve dizilere yönelmek istiyordu. Netflix, https://top10.netflix.com sitesini aktif etti. Bu sayede istediğiniz zaman bu web siteye girebilirsiniz. Hem dizi olarak hem film olarak global olarak tüm izlenme oranlarını görebilirsiniz.
8 Kasım ile 14 Kasım 2021 tarihleri arasında Netflix’te en çok izlenen filmlerin listesi şu şekilde;
- Red Notice filmi 148.720.000 saat
- Love hard ise 58.650.000 saat
- The Harder They Fall filmi 33.060.000 saat
- Army of Thieves 20.560.000
- Father Christmas Is Back 13.780.000
- 211 filmi 7.900.000
- Army of the Dead 7.620.000
- Passing filmi 7.490.000
- Transformers: The Last Knight filmi 6.920.000
- Jumanji: The Next Level filmi 6.760.000
Yukarıdaki listede Red Notice filmi yeni gösterime girdi. Oyuncu kadrosu ve fragmanı ile zaten büyük ilgi ile izleneceği belli olmuştu.
Red Notice, Rawson Marshall Thurber tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan aksiyon komedi filmidir. Filmde Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot rol alıyor.