Netflix’in en çok izlenen filmleri açıklandı

Dünyanın en çok tercih edilen dizi ve film platformu Netflix, bu sefer en çok izlenen film ve dizlerini ayrı yayınlamaya başladı. Netflix kullanıcıları acaba hangi dizi ve filmler bu hafta çok izlendi diye arama yaparak o film ve dizilere yönelmek istiyordu. Netflix, https://top10.netflix.com sitesini aktif etti. Bu sayede istediğiniz zaman bu web siteye girebilirsiniz. Hem dizi olarak hem film olarak global olarak tüm izlenme oranlarını görebilirsiniz.

8 Kasım ile 14 Kasım 2021 tarihleri arasında Netflix’te en çok izlenen filmlerin listesi şu şekilde;

Red Notice filmi 148.720.000 saat Love hard ise 58.650.000 saat The Harder They Fall filmi 33.060.000 saat Army of Thieves 20.560.000 Father Christmas Is Back 13.780.000 211 filmi 7.900.000 Army of the Dead 7.620.000 Passing filmi 7.490.000 Transformers: The Last Knight filmi 6.920.000 Jumanji: The Next Level filmi 6.760.000

Yukarıdaki listede Red Notice filmi yeni gösterime girdi. Oyuncu kadrosu ve fragmanı ile zaten büyük ilgi ile izleneceği belli olmuştu.

Red Notice, Rawson Marshall Thurber tarafından yazılan ve yönetilen bir Amerikan aksiyon komedi filmidir. Filmde Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot rol alıyor.