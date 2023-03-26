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Netflix Yedi Kral Ölmeli filmi geliyor

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Mart 2023
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2015 yılında gösterime giren The Last Kingdom dizisini Netflix platformunda duymuşsunuzdur. 5 sezonluk çok güzel bir dizi diyebiliriz. Bu dizinin yeni sezonu uzun zamandır gelmiyordu derken Yedi Kral Ölmeli filmi duyuruldu.

The Last Kingdom yapımcılarından gelen Yedi Kral Ölmeli filminin başrol oyuncusu Alexander Dreymon’dur. Başrol oyuncusu 5 sezon The Last Kingdom dizisinde de yer aldı. Filmin konusuna baktığımızda ise Kral Edward ölümünden sonra Uhtred ve arkadaşları parçlanmış olan İngiltere’yi tekrar birleştirmek için savaşacak.

Yedi Kral Ölmeli filmi 14 Nisan 2023 tarihinde gösterime girecektir.

Film süresi: 1 saat 51 dakika

Alexander Dreymon doğum adı ile Alexander Doetsch (7 Şubat 1983), Almanya doğumlu oyuncu. Daha çok The Last Kingdom (2015–2022) adlı televizyon dizisinde Uhtred of Bebbanburg adlı karakteri canlandırmasıyla tanındı.

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji26 Mart 2023
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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