Netflix Google sıralamalarında La Casa De Papel savaşı veriyor

Şüphesiz dünyanın en büyük arama motoru Google’dır. Google kendi algoritması ile siteleri sıralamalara sokmaktadır.

Google, ziyaretçilerine en hızlı ve doğru bilgiyi sunmayı hedeflemektedir. Bu konuya örnek vermek istedik.

Sadece Netflix üzerinden yayınlanan La Casa De Papel duymuşsunuzdur. Duymamışsanız çok popüler bir dizi olduğunu belirtelim. Bu diziyi resmi olarak izlemek isteyenler Netflix üzerinden izleyebiliyor. Tabi Netflix’e abone olmadan izlemek isteyenler ise Google’a La Casa De Papel izle diye aratıyor ve birinci sıradaki siteye girmektedir.

Normal şartlarda Netflix sitesi birinci sayfada olması lazım fakat Google başka siteleri daha yararlı bulduğu için sıralamaya Netflix sitesini bile sokmamıştır. Netflix, Google sıralamalarına müdahale edemediği için hakkını resmi yollardan aramaktadır. Telif hakkı davaları açarak ilk sıradaki siteleri tek tek engellemeye çalışmaktadır.

Söylediklerimizi daha iyi anlamak için Google’a La Casa De Papel izle yazınız.