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Netflix açıkladı: La Casa De Papel Kore 2.sezon tarihi

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Kasım 2022
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İspanya yapımı ve büyük bir ses getiren La Casa de Papel dizisinin Kore yapımı ilk sezonu ile büyük bir beğeni topladı. İlk 6 bölümü 24 Haziran 2022’de Netflix’te yayımlanmıştı. İlk sezonda her bölüm ortalama 1 saat sürmektedir. Film tadında bir dizi olduğu için 6 bölüm oldukça doyurucu gelmektedir.

La Casa de Papel Kore dizisinin 2.sezonu ne zaman geleceği merak ediliyordu. Netflix uygulamasına girdiğimizde 2.sezonun geliş tarihinin 9 Aralık 2022 olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimal yine 6 bölümden oluşacağını düşünüyoruz.

Kim Hong-sun tarafından yönetilen ve Ryu Yong-jae tarafından yazılan Kore dizisi, Yoo Ji-tae, Park Hae-soo, Jeon Jong-seo, Lee Won-jong ve Park Myung-hoon’un oynadığı orijinal bir Netflix dizisidir

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Teknoloji fotoğrafı Teknoloji29 Kasım 2022
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

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