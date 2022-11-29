Netflix açıkladı: La Casa De Papel Kore 2.sezon tarihi

İspanya yapımı ve büyük bir ses getiren La Casa de Papel dizisinin Kore yapımı ilk sezonu ile büyük bir beğeni topladı. İlk 6 bölümü 24 Haziran 2022’de Netflix’te yayımlanmıştı. İlk sezonda her bölüm ortalama 1 saat sürmektedir. Film tadında bir dizi olduğu için 6 bölüm oldukça doyurucu gelmektedir.

La Casa de Papel Kore dizisinin 2.sezonu ne zaman geleceği merak ediliyordu. Netflix uygulamasına girdiğimizde 2.sezonun geliş tarihinin 9 Aralık 2022 olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimal yine 6 bölümden oluşacağını düşünüyoruz.

Kim Hong-sun tarafından yönetilen ve Ryu Yong-jae tarafından yazılan Kore dizisi, Yoo Ji-tae, Park Hae-soo, Jeon Jong-seo, Lee Won-jong ve Park Myung-hoon’un oynadığı orijinal bir Netflix dizisidir