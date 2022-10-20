Netflix 2022 yapımı Hacker Savaşları filmi geliyor

Netflix yeni filmlerini platformuna eklemeye devam ediyor. Hacker filmlerini seviyorsanız bu film tam size göre diyebiliriz.

Hacker Savaşları filmi 1 Kasım 2022 tarihinde gösterime girecektir. Başrolde Holly Mae Brood, Geza Weisz, Frank Lammers, Noortje Herlaar, Larence Sheldon, Walid Benmbarek ve Susan Radder yer almaktadır.

Yönetmen koltuğunda ise Annemarie van de Mond üstlenmektedir. Konu olarak ise gizlilik olayını ortaya çıkaran etik hacker grubu, cinayetle suçlanıyor ve polisten kaçarken kendilerine şantaj yapanları bulmaya çalışıyor. Film HDR destekli ve 1 saat 28 dakikadır. Filmin fotoğrafları ve fragmanını telif hakları nedeni ile ekleyemiyoruz.