Mızıka nasıl yapılır?

Mızıka, dil yardımı ile üfleyerek çalınan ve el hareketleri ile farklı sesler çıkarılabilen bir enstrümandır. Artık orkestralarda da kullanılan mızıka, ağız orgu olarak da anılır. Peki, mızıka ile hangi müzik türlerinde müzik yapabiliriz? Elbette bu müzisyenin hayal gücünün sınırlarına kalmış bir durum ama mızıkanın çokça kullanıldığı müzik türleri için “Western Blues ve Country diyebiliriz.

Mızıkanın Türleri

Mızıka, diğer adıyla armonikanın 2 türü vardır. Diatonik ve kromatik olarak geçen bu iki mızıka çeşidinin temel farkı delik sayısıdır. Diatonik, kromatik mızıkaya göre daha temel bir yapıdadır ve çoğu 10 delikten oluşur. Kromatiklerde bu sayı 14’e kadar çıkabilmekte. Kromatiklerin bazısında 1 oktavdaki 12 sesi çıkarabilmeyi sağlayan “pompa” adındaki bir aparat da bulunabilir. Mızıka türleri hakkında kısaca bilgi sahibi olduktan sonra artık nasıl yapıldığını öğrenebiliriz. Şimdi bu yazımızda çocuklar için ev yapımı mızıkaların nasıl yapıldığını inceleyeceğiz.

Dondurma Çubuğundan Mızıka Yapımı

Mızıka yapmak için sence iki tane dondurma yiyebilir misin? Elbette yersin. Ama bizim önerimiz dondurmanın birisini de kardeşine ya da arkadaşına ısmarlaman. Dondurmanızı güzelce yedikten sonra çubuklarınızı bir kaç defa güzelce temizlemelisin. Eğer dondurma sevmiyorsan en yakın kırtasiyeden iki adet hobi çubuğu edinmek kesinlikle işini görecektir.

Hangi Malzemeler Gerekli?

Çubuklarını elde ettikten sonra ve tabii ki tertemiz olduğuna emin olduktan sonra ona bir renk vermek iyi olacaktır: sahibini yansıtan özel bir renk. Ardından ebeveynlerinizden bir büyük lastik, bir kaç lastik toka ve elektrik bandı adındaki sağlam banttan rica etmelisiniz. Eğer elektrik bandı bulamazsanız hiç dert etmeyin normal bantlardan bir kaç kat kullanmak da işinizi görecektir.

Yapım Aşaması

İlk olarak iki çubuğu bant yardımı ile uç kısımlarından toplamda iki adet bant şeridi oluşacak şekilde birbirine bantlayınız. Sonra büyük lastiği çubukların bir ucundan diğer ucuna gerdirin ve bu lastiği sağlamlaştırmak için küçük lastikleri bantladığınız yerlerin üzerinden geçiriniz. Şimdi çalma sırası. Parmaklarınız ile iki ucundan tuttuktan sonra büyük lastik dudaklarınızın arasında olacak şekilde üflemelisiniz. Umarım yaparken eğlenmişsinizdir.