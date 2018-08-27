Miyozit nedir? Miyozit kaç gün sürer?

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Bu yazımızı sizlere bir ziyaretçimiz hazırlamış ve bize göndermiştir. Bu ziyaretçimiz çocuğunun başından geçen bir süreyi anlatmış ve bu hastalığa yakalanan kişilere faydası olması açısından destek amacıyla paylaşmıştır.

Not: Bazı kelimelerde ve cümlelerde değişiklik olmuştur.

Bu yazıyı okuyorsanız eğer çocuğunuza Miyozit teşhisi koyulmuştur demektir. Bu hastalığı ilk kez duyanlar çok büyük bir paniğe kapılmaktadır. Lakin panik yapılacak bir durum yoktur. Tedavisi hızlı ve basit olduğu için çok şükür diyebileceğiniz bir hastalıktır.

Biz birgün sabah bir uyandık ve 6 yaşındaki çocuğumuz ayağının üstüne basamıyor. Neden basmıyorsun dediğimizde baldırlarının acıdığını söyledi. Bizde bir önceki günden kalan hamlık felan zannettik fakat ilerleyen saatlerde ayağa kalkmak istemeyince soluğu hemen bir çocuk doktorunda aldık. Basit bir kan testi yapıldı ve kan sonuçlarına göre direk miyozit olduğunu söyledi. Tabi o anda doktorun ağzından bu tür isim çıkınca panik yapılıyor ister istemez. Tabi doktora gidip kan sonuçları çıkasıya kadar inasının ömründen ömür gidiyor.

Doktor kan sonuçlarından sonra bize üst solunum yolu enfeksiyonu geçirip geçirmediğimizi sordu. Bizde hafif bir şekilde atlattığımızı ilettik. Bu miyozit denilen hastalık bağışıklık sisteminde zayıflık olduğu zaman direk olarak baldırlara ve kaslara yapışıyormuş. Tedavi olarak ise ilk olarak serum verdi. Serumdan sonra akşama doğru yürümeye başlayacaktır dedi. Doktorun bize ilettiği ve dikkat etmemiz gereken konu ise günde ortalama 2 lt civarı sıvı vermemizi söyledi. İnanırmısınız elimizde su bardağı ile çocuğumuza içirmek için şekilden şekle girdik.

Miyozit kaç gün sürer?

Bu hastalığı en kısa sürede atlatmak için çocuğumuza devamlı olarak su, meyve suyu gibi sıvı takviyeleri yaptık.Ayrıca çocuk doktorunun vermiş olduğu bir inflamatuar ilacı vardı. Onu kullandık ve birinci gün akşam ayağının üzerinde durmaya başladı ve gece saatlerine doğru daha yeni yürümeye başlayan çocuklar gibi yürümeye başladı. Bu halini bile görünce gözlerimizden yaşlar dökülmeye başladı. Doktora gitmeden önce acaba bir daha yürüyecek mi yoksa kanser mi gibi saçma sapan düşüncelerin için dalıyorduk.

Ertesi gün dinlendikten sonra öğleye doğru yürümesi düzelmeye başladı ve 2.gün sonunda tamamen eski haline döndü. Tabi bu süreçte bacakları dinlendirmenin daha iyi olduğunu duyduk.

Sonuç olarak miyozit hastalığı duyunca hemen panik yapmayın. Siz anne ve baba olduğunuz için dayanıklı olup çok şükür diyerek çocuğunuza ilgi göstermelisiniz.

Miyozit ile ilgili sormak istediğiniz soru olursa buraya yorum yazın ben arada sırada girip bu konuyu okuyor ve soru olursa cevaplandıracağım. Son olarak genellikle bu hastalıklar kış ve bahar dönemlerinde daha çok rastlanıyormuş. Kışın çocukların bağışıklıklarını artırmak için iyi beslemek, yeterli seviyede sıvı miktar alımına dikkat etmemiz bu hastalıklara karşı koruyormuş. Bu arada bu hastalığı atlatanlar bir daha yakalınır mı diye doktora sorduk evet dedi. İnşallah yakalanmayız diyoruz.

Herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyor Allah şifa versin.