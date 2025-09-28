Milyarderlerin sığınağı 2.sezon ne zaman?

Milyarderlerin sığınağı dizisi Netflix platformunda büyük ses getirdi. İlk sezonu 19 Eylül 2025’te yayınlanan dizi, büyük ilgi gördüğü için ikinci sezon ihtimali yüksek görünüyor diye düşünüyoruz. İlk sezonda 8 bölüm yer alıyor.

Diziyi izledik ve 2.sezonun kesin gelecek. Yer altı sığınağından Max kaçmayı başarıyor ve ilk sezon burada bitiriyor. Sığınaktan kaçınca acaba ne yapacak diye izleyiciler merak ediyor.

Dizi ilk sezonu hemen hemen her bölümü oldukça sürükleyici ve sürprizlerle dolu. Dizinin ilk bölümü izlerken son sahnesinde yok artık dedirtiyor. Aslında dünyada hiç savaş çıkmamış ve yer altındaki insanların kaldırılması için yapılan senaryoya aşık oluyorsunuz.

Son olarak dizi 18 yaş altı için uygun değil. 2.sezon ile alakalı gelişme olunca sizleri bilgilendireceğiz.