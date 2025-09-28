Genel

Milyarderlerin sığınağı 2.sezon ne zaman?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Eylül 2025
0 Bir dakikadan az

Milyarderlerin sığınağı dizisi Netflix platformunda büyük ses getirdi. İlk sezonu 19 Eylül 2025’te yayınlanan dizi, büyük ilgi gördüğü için ikinci sezon ihtimali yüksek görünüyor diye düşünüyoruz. İlk sezonda 8 bölüm yer alıyor.

Diziyi izledik ve 2.sezonun kesin gelecek. Yer altı sığınağından Max kaçmayı başarıyor ve ilk sezon burada bitiriyor. Sığınaktan kaçınca acaba ne yapacak diye izleyiciler merak ediyor.

Dizi ilk sezonu hemen hemen her bölümü oldukça sürükleyici ve sürprizlerle dolu. Dizinin ilk bölümü izlerken son sahnesinde yok artık dedirtiyor. Aslında dünyada hiç savaş çıkmamış ve yer altındaki insanların kaldırılması için yapılan senaryoya aşık oluyorsunuz.

Son olarak dizi 18 yaş altı için uygun değil. 2.sezon ile alakalı gelişme olunca sizleri bilgilendireceğiz.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji28 Eylül 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

High Potential yabancı eleştirmen yorumları

27 Eylül 2025

Milyarderlerin Sığınağı hangi platformda?

22 Eylül 2025

Badem ağrı keser mi?

19 Eylül 2025

Salisin hangi besinlerde bulunur?

19 Eylül 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu