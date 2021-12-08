Mi 11T Pro silikon kılıf fiyatları belli oldu

Xiaomi Mi 11T Pro modeli Eylül ayında piyasaya çıktı. Piyasaya çıktığı ilk gün büyük ilgi gördü. 8999 TL’den çıkan bu cihaz artan dolar fiyatlarından sonra fiyatı 12999 TL civarlarına kadar çıktı. İlk çıktığı zamanlar fiyatından dolayı herkes tedirgin yaklaşıyordu fakat artık o fiyata almak imkansız oldu.

12999 TL civarlarında olunca haliyle bu telefonu kılıf ile kullanmak gerekiyor. İnternette ufak bir araştırma yaptığımızda Mi 11T Pro kılıf çeşitlerinin çıktığını gördük. Kullanıcıların en çok tercih ettiği kılıf çeşidi kesinlikle silikon kılıf modelleridir.

Aliexpress sitesine baktığımızda Xiaomi Mi 11T Pro silikon fiyatının 2.69 dolar olduğunu görüyoruz. Yabancı siteden almak uzun sürer diyorsanız kendi E-Ticaret sitelerimizdeki fiyatına baktığımızda 39 TL civarlarında olduğunu görüyoruz. Silikon kılıflar haricindeki diğer kılıf modellerine geçtiğinizde ise fiyatların 149 TL civarlarına kadar çıkabilmektedir.