Mehmed Bir Cihan Fatihi reyting sonuçları

Uzun zamandır Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümü bekleniyordu. 20 Mart 2018 günü ilk bölümü yayınlanan bu dizinin kalitesi hemen anlaşıldı.

Tabi kalite sonrasında reyting sonuçlarıda çok önemliydi. Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölüm reyting sonuçlarına baktığımızda ise AB Reyting sonuçlarında 3.sırada yer aldı. 8.79’luk başarılı bir oran ile birçok dizi ve haber kanalını geride bıraktı. TOTAL Reyting sonuçlarında ise 6.41’lik bir oran ile 3.sırada yer almayı başardı. İlk bölümün hemen arkasında tekrar yayınlandı ve bu tekrar bölümü 3.14 gibi iyi bir oran yakalayıp 14.sıraya yerleşti.

İlk bölümden itibaren böyle bir başarı gösteren Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi bakalım diğer bölümlerden sonra nasıl bir gelişme gösterecek göreceğiz. Sosyal medya platformu üzerinden yapılan yorumlara baktığımızda ise genellikle çok güzel olduğu görüşlerini görmekteyiz. Normal olarak hiç beğenmeyen kişiler var. Tabi bu diziden farklı beklentiler içinde olan insanlar bulunmaktadır. Özellikle dekolteli kadınlar olmadığı için diziyi izlemiyeceğim diyenler bile bulunmaktadır.

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