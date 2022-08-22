Maşallah tüm ülkelerden ziyaretçimiz var

Web sitemizin istatisklerini Google ile yapmaktayız. Temmuz ayı verilerimizden biraz bahsetmek istedik. Çok fazla bir ziyaretçimiz yok. Zaten biz bu işi para için yapmıyoruz. Hobi olarak 7 yıldan fazladır aktif olarak içerik girmekteyiz.

Temmuz ayı içerisinde sitemize en çok Türkiye’den giriş yapılmıştır. Hemen arkasından Azerbaycan, Üçüncü sırada ise Almanya yer almaktadır. Çok garip ama Güney Kıbrıs Rum yönetiminden’de sitemize giriş yapıldığını görüyoruz. Hatta ilk 5 içerisinde yer alıyor.

En az giriş yapan ülkelere baktığımızda ise Sri Lanka, Slovakya, Gana,Fildişi sahili, Senegal, Angola, Bahreyn, Uganda, Zambiya, ismini hiç duymadığımız Solomon Adalarından bile giriş yapıldığını görmek bizleri çok şaşırttı. Demek ki bu ülkelerde de Türklerin sayısı oldukça fazla olduğunu gösteriyor.

Sitemize en çok akıllı telefonlardan giriş yapıldığını görüyoruz. İkinci sırada Masaüstü PC ve son sırada Tablet cihazlarının olduğunu görüyoruz. Yüzde 75’lik kısım telefon ile girmeyi tercih ediyor.