Marnali dizisi oyuncuları çok başarılı

Marnali dizisinin kadrosundaki oyuncular gerçekten çok kaliteli. Hepsi yıllarını sahnelere vermiş tecrübe kokan oyuncular.

Marnalı (2024) dizisindeki bazı önemli oyuncuların yer aldığı diğer diziler ve projeler aşağıda listelenmiştir:

Gürkan Uygun (Ali Reşat Marnalı):

Kurtlar Vadisi (Memati)

Kurtlar Vadisi Pusu

Teşkilat

Payitaht Abdülhamid

Melike İpek Yalova (Derin):

Karadayı

Bir Zamanlar Çukurova

Mahkum

Çemberimde Gül Oya

Engin Benli (Faruk Bedir):

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yaman Korkmaz)

Ben Bu Cihana Sığmazam

Savaşçı

Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Turgay Tanülkü (Hasan Baba):

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Ben Bu Cihana Sığmazam

Camdaki Kız

Güllerin Savaşı

Mert Doğan (Turan):

Adım Farah (Bekir)

Babil

Avlu

Adı Sevgi

Osman Albayrak (Mohdi Peyami):

Kuruluş: Osman

Payitaht Abdülhamid

Yunus Emre

Kanbolat Görkem Arslan (Baba Düzgün):

Poyraz Karayel (Sefer Kılıçarslan)

Söz

Arka Sokaklar

Elif Uslusoy (Meltem):

Sektörde yeni bir yüz olduğu için diğer rolleri hakkında sınırlı bilgi var. Daha önce küçük roller ya da kısa filmlerde yer almış olabilir.

Murat Göçmez (Gökhan):

Söz

Kırık Kanatlar

Sefirin Kızı

Değer Soysal Alp (Sevgi):

Kara Para Aşk

Vuslat

Mustafa Vuran (Mustafa):

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Adnan)

Söz

Ercüment Fidan (İdris Reis):

Alparslan: Büyük Selçuklu

Kuruluş: Osman

Berrin Arısoy (Perihan):

Yalı Çapkını

Kiralık Aşk

Dilek Hasırcıoğlu (Fatma):

Sıla

Kuzey Güney

Yiğit Yalkın (Tas Kafa Fethi):

Arka Sokaklar

  • Sefirin Kızı
