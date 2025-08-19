Marnali dizisi oyuncuları çok başarılı
Marnali dizisinin kadrosundaki oyuncular gerçekten çok kaliteli. Hepsi yıllarını sahnelere vermiş tecrübe kokan oyuncular.
Marnalı (2024) dizisindeki bazı önemli oyuncuların yer aldığı diğer diziler ve projeler aşağıda listelenmiştir:
Gürkan Uygun (Ali Reşat Marnalı):
Kurtlar Vadisi (Memati)
Kurtlar Vadisi Pusu
Teşkilat
Payitaht Abdülhamid
Melike İpek Yalova (Derin):
Karadayı
Bir Zamanlar Çukurova
Mahkum
Çemberimde Gül Oya
Engin Benli (Faruk Bedir):
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Yaman Korkmaz)
Ben Bu Cihana Sığmazam
Savaşçı
Muhteşem Yüzyıl: Kösem
Turgay Tanülkü (Hasan Baba):
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Ben Bu Cihana Sığmazam
Camdaki Kız
Güllerin Savaşı
Mert Doğan (Turan):
Adım Farah (Bekir)
Babil
Avlu
Adı Sevgi
Osman Albayrak (Mohdi Peyami):
Kuruluş: Osman
Payitaht Abdülhamid
Yunus Emre
Kanbolat Görkem Arslan (Baba Düzgün):
Poyraz Karayel (Sefer Kılıçarslan)
Söz
Arka Sokaklar
Elif Uslusoy (Meltem):
Sektörde yeni bir yüz olduğu için diğer rolleri hakkında sınırlı bilgi var. Daha önce küçük roller ya da kısa filmlerde yer almış olabilir.
Murat Göçmez (Gökhan):
Söz
Kırık Kanatlar
Sefirin Kızı
Değer Soysal Alp (Sevgi):
Kara Para Aşk
Vuslat
Mustafa Vuran (Mustafa):
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Adnan)
Söz
Ercüment Fidan (İdris Reis):
Alparslan: Büyük Selçuklu
Kuruluş: Osman
Berrin Arısoy (Perihan):
Yalı Çapkını
Kiralık Aşk
Dilek Hasırcıoğlu (Fatma):
Sıla
Kuzey Güney
Yiğit Yalkın (Tas Kafa Fethi):
Arka Sokaklar
- Sefirin Kızı