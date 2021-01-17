Maraşlı dizisinin jenerik müziği Sagopa Kajmer

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ATV ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisi ilk bölümünden itibaren seyirciler tarafından beğenildi. Sosyal medyaya baktığınızda bu dizinin sevildiğini göreceksiniz. Tabi her dizinin olduğu gibi Maraşlı dizisinin de jenerik müziği çok beğenildi.

Birçok kişi bu rap şarkısını adı öğrenip dinlemek istiyor. Dizide dinleyince şarkıyı Sagopa Kajmer’in söylediğini hemen anlayacaksınız.

Faruk Sabancı ve Sagopa Kajmer’in “Bu sen değilsin” şarkısı youtube’da trendler arasında girdi. Youtube’a 6 ay önce yüklenen bu şarkı kısa süre içinde 7.5 milyon kişi tarafından izlendi. İlerleyen günlerde bu sayının hızlı bir şekilde yukarı çıkacak gibi duruyor. Maraşlı dizisinin henüz 1.bölümü yayınlandı. Bölümler ilerledikçe izleyenlerin sayısı arttıkça Jenerik müziğin izlenme sayısı da artacaktır.