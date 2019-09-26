Leonardo Dicaprio Hakkında 12 gerçek bilgi

Leonardo Di Caprio çok sevilen ve başarılı bir aktör ve aynı zamanda bir yapımcıdır. Bu yazımızda da Leonardo Dicaprio Hakkında Daha Önce Hiç Duymadığınız 12 Gerçek yer almaktadır.

1. İlk Rol Aldığı Film Critters 3’tür

Leonardo Dicaprio’nun ilk rol aldığı film 1991 yapımı Critters 3 (Mahluklar 3)’tür. Bu filmde Josh karakterini canlandırdığında daha 16 yaşındaydı.

2. Katıldığı İlk TV şovu Romper Room’dur

DiCaprio ilk olarak çok sevdiği bir TV şovu Romper Room’da beş yaşındayken ekranda görüldü. Ancak çok dikkat dağıtıcı ve özensiz olduğu için kovuldu.

3. Birçok Alternatif Eğitim Veren Okullarda Eğitim Aldı

Dicaprio University Elementary School’da eğitim aldı. Daha sonra sırasıyla Center for Enriched Studies ve John Marshall High School’dan mezun oldu.

4. This Boy’s Life Filmine Robert de Niro Tarafından Seçildi

50’li yılların Amerika’sını anlatan This Boy’s Life filmi için yüzlerce genç erkek arasından bizzat Robert de Niro tarafından seçildiği söylenir. Filmde Tobias Wolff karakterini canlandırdı.

5. Wolf of Wall Street’de Bağımlı Rolü İçin Ders Aldı

Hayatı boyunca hiç uyuşturucu kullanmadı, bu yüzden Wolf of Wall Street’teki rolü için bir uyuşturucu uzmanından ders almak zorunda kaldı. Filmin başrol oyuncusu olarak hırslı bir borsacı olan Jordan Belfort’u canlandırmıştır.

6. Annesi Alman Asıllı Bir Avukattır

Annesinin adı Irmelin Indenbirken’dir. Annesi Almanya doğumlu ve işinde başarılı bir avukattır.

7. İsminin Hikayesi Da Vinci’ye Dayanıyor

Annesi adını Leonardo koymuş çünkü bebeğin ilk tekmesini hissettiğinde, Leonardo Da Vinci müzesinde Da Vinci’nin tablosuna bakıyormuş. Annesi de bu durumu evrenin bir mesajı olarak değerlendirmiş.

8. Babası İtalyan Asıllı Bir Karikatüristtir

Babasının adı George Dicaprio ve babası yarı Bavyera yarı İtalyan olan bir çizgi roman dağıtıcısı ve karikatür sanatçısıdır.

9. 23 Yıl Sonra Oscar Aldı

Leonardo DiCaprio, asla bir film serisinde rol almayan oyuncular arasından en çok para kazanan kişi ilan edildi. Bugüne kadar birçok ödül aldı ve aktörlük kariyerine başladıktan tam 23 yıl sonra da Oscar ödülünü almaya uygun görüldü.

10. Hakkında Art Arda 2 Kitap Basıldı

Yazar Grace Catalano DiCaprio hakkında daha o 25 yaşına basmadan iki kitap yayınladı. Kitaplardan birisi dilimize Çağımızın Romeo’su Leonardo Di Caprio olarak çevrildi.

11. Tutkulu Bir Çevre Aktivisti Olmakla Tanınıyor

İklim değişikliği aktivisti olarak o kadar tutkuludur ki, bugün itibariyle resmi web sitesinin % 80’i çevresel konular üzerinedir. 2014’teki BM İklim Zirve’sinde konuşma yapmıştı.

12. Kendisiyle uzay gezisi için milyonlar ödendi

Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen ve geliri AIDS çalışmalarına bağışlanacak olan açık arttırmada yer aldı. Rus milyarderi Vasily Klyukin Dicaprio’yla uzay gezisine çıkmak için $1.5 milyon ödedi.