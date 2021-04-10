La Valla dizisi şu virüs ortamında yasaklarda izlenir

Uzun bir zamandır dizi önerilerinde bulunmuyorduk. Covid sonrasında virüslü dizi ve filmlere olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu dizilerin arasında La Valla dizisi katıldı. Aslında bu dizi 2020 yılında yayınlandı. Biz yeni izlemeye başladığımız için geç farkettik.

İspanya yapımı olan bu dizi 2040’lı yıllarda 3.dünya savaşından 20 yıl sonra radyasyon, hastalık, kıtlık baş gösteriyor. Madrid şehri duvar ile ikiye ayrılmıştır. Zenginler ve güçlü olanlar istedikleri hayatı yaşayabilirken diğer kesim açlık, susuzluk içinde yaşamaktadır. Dizinin henüz başlarındayız. Dram olarak gayet güzel bir konu işleniyor.

Çok heyecanlı bir başlangıcı yok fakat izlemeniz gereken bir dizi olduğunu düşünüyoruz. Tabi bu dizinin diğer bölümlerini henüz izlemedik. Eğer tüm bölümleri izleyen varsa bize dizi hakkında görüşlerinizi paylaşırsanız çok memnun oluruz.

Dizi şu anda netflix platformunda yer alıyor. 13 bölüm yayınlanmış durumda. Yeni sezon gelip gelmeyeği konusunda herhangi bir ekstra bilgi bulunmuyor.