Kuveyt Dinarı neden pahalı?

Dünyanın en pahalı para birimi olan Kuveyt Dinarı’nın neden pahalı olduğunu hiç merak ettiniz mi?

1 Kuveyt Dinarı 15.38 TL’dir. 1 Kuveyt Dinarı 3.3 ABD Doları’na karşılık gelmektedir. Kuveyt Dinarı ülkelerde çok sık kullanılan bir para birimi değildir. Bazı ülkelerde bulamazsınız bile. Peki çok tercih edilmeyen Kuveyt Dinarı neden bu kadar pahalı?

Kuveyt ülkesi dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkeler arasında lider durumdadır. Dünyanın her yerine petrol satıyor. Tabi satarken bir şartı bulunuyor. Kuveyt, benden aldığın petrolün ücretini yalnızca Kuveyt Dinarı ile yapabilirsin şartı koymaktadır. Mecburen Petrol alacak ülkeler yüklü miktarda Kuveyt Dinarı satın almaktadır. Kuveyt yaptığı bu hamle ile parasını değerli hale getiriyor, parası kendi ülkesinde kalıyor ve sattığı Kuveyt Dinarı üzerinden Euro ve Dolar rezervine sahip olmaktadır.

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