Kral Penguenlerin Özellikleri Nelerdir?

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Kral penguenler, penguen ailesinin imparator penguenlerinden sonra en büyük üyeleridir. Vücutlarını dik tutarlar, uzun bir gövdeye sahiplerdir ve renkleri canlıdır. Yaşam alanları Antartika kıtası ve soğuk hava koşullarına sahip adalar olarak kabul edilir.

Kral Penguenlerinin Fiziksel Özellikleri Nelerdir?

Yetişkin kral penguenlerinin sırt kısmında siyah tüyleri, göğüs kısımlarında ve vücutlarının alt bölümde beyaz tüyleri mevcuttur. Kulaklarında ve boğaz kemerlerinde parlak turuncu tüyleri göze çarpar. Buna ek olarak yetişkin kral penguenlerini yavrulardan ayıran, gövdelerinin alt tarafında gözyaşına benzeyen turuncu bir çizgiye sahip olmalarıdır. Boyları ortalama 85 cm’dir ve ağırlık olarak 15 kilo civarındadırlar. Erkek kral pengueni sayısı dişilere oranla biraz daha fazladır. Yavru kral penguenlerinin tüyleri de yetişkin penguenler gibi parlak renklidir. Bunun yanında, siyah tüylerinin aralarında gri tonlarında tüyler dağılmış durumdadır. Senede bir kez tüy dökerler.

Avlanma Ve Beslenme Alışkanlıkları Nasıldır?

Kral penguenleri, kabuklu deniz canlılarını da yiyebilir ama beslenme ihtiyacının hemen hepsini balık türlerini tavlayarak karşılar. Ağırlıklı olarak yılan balıkları, uskumrular ve palamutları avlamayı tercih ederler. Besin zincirinin orta halkalarından biri olan kral penguenleri; deniz memelileri, fok balıkları ve balinalar tarafından avlanılma tehlikesi içindedir. Yavru kral penguenlerinin kabusu ise genellikle martılar ve diğer yırtıcı kuş türleridir.

Üreme Alışkanlıkları Nasıldır?

Kral penguenlerinin büyük çoğunluğu, üç yıl içerisinde iki kez ürer; her sene yalnızca bir yavru dünyaya getirebilir. Düz kıyı alanlarına sahip olması nedeniyle genellikle Güney Okyanusu’nda ürer ve büyürler. Yumurtlama süreci yaklaşık olarak 14-15 ay alır. Tek eşlidirler. Kuluçka dönemi geldiğinde, baba yumurtayı ayakları üzerine alır, karnı ile yumurtanın üzerini tamamen kapatarak kuluçka sürecini başlatmış olur.

Dişi kral penguen, avlanmak için denize dalış yapar ve erkek kral pengueni kuluçkaya yatar. Baba kral pengueninin kuluçka süresi yaklaşık olarak 54 gündür. Bu süre sonunda yumurta çatlayarak yavru yumurtanın içinden çıkar. Sonraki dönemde yetişkinler tarafından avlanma ve yavruyu besleme süresi yaklaşık olarak 5 ay sürer. Ömürleri doğal ortamlarında 25 yıl, hayvanat bahçelerinde tutsak olarak 40 yıldır.