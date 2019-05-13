Klavyede Ters Ünlem işareti ( ¡ ) nasıl olur?

Klavyede Ters Ünlem işareti ( ¡ ) nasıl yazılır konusunda bilgi vermek istedik. Bu kısayol normal şartlarda bilgisayar klavyesi üzerinde olmayan bir işarettir. Ekstradan ayarlama yapmanız gerekmektedir.

Klavye’de ters ünlem işareti yapmanın birkaç farklı adımı bulunuyor.

İlk yöntem olarak “Alt+0161” tuş kombinasyonunu kullanmak olacaktır. Alt tuşuna basılı tutarken 0161 rakamlarına çevirdiğinizde ters ünlem işareti otomatik olarak çıkacaktır.

Diğer yöntem zahmetli olduğu için yukarıdaki yöntem daha çok tercih edilmektedir. Biz yinede eklemek istedik.

İlk olarak başlat’a basıp arama bölümüne “karakter eşlem” yazınız.

Yukarıdak Arial yazı türü seçildikten sonra Gelişmiş Görünüm kutucuğuna tik atın.

Daha sonra Unicode‘a git bölümüne “00A1” yazınız.

Son olarak ters ünlem karakterini seçip kopyala demeniz yeterli olacaktır.