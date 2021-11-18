Kemal Sunal efsane filmlerinin yapım tarihleri

Usta oyuncumuz Kemal Sunal Yeşilçam’a hayatını adamış ve o olmasaydı böyle unutulmaz filmler olmayacaktı. Kemal Sunal, sinema hayatı boyunca 82 filmde rol aldı. İlk filmi Tatlı Dillim ve son filmi 1999 yılındaki Propaganda filmi olmuştur. 2000 yılında Balalayka filminin çekimlerine gidecekken maalesef kalp krizi geçirdi. Efsanemizi ve oyuncumuzun mekanı cennet olsun.

Gelelim usta oyuncumuzun oynadığı filmlerinin tarihlerine;

1972 Tatlı Dillim

Tatlı Dillim 1973 Oh Olsun, Güllü Geliyor Güllü, Canım Kardeşim, Yalancı Yarim

Oh Olsun, Güllü Geliyor Güllü, Canım Kardeşim, Yalancı Yarim 1974 Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Hasret, Hababam Sınıfı, Salako

Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Mavi Boncuk, Hasret, Hababam Sınıfı, Salako 1975 Hanzo, Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı

Hanzo, Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı 1976 Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Sahte Kabadayı, Meraklı Köfteci, Kapıcılar kralı, Hababam Sınıfı Uyanıyor

Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Sahte Kabadayı, Meraklı Köfteci, Kapıcılar kralı, Hababam Sınıfı Uyanıyor 1977 Sakar Şakir, Şabanoğlu Şaban, İbo ile Güllüşah, Hababam Sınıfı Tatilde, Çöpçüler Kralı, Yüz Numaralı Adam

Sakar Şakir, Şabanoğlu Şaban, İbo ile Güllüşah, Hababam Sınıfı Tatilde, Çöpçüler Kralı, Yüz Numaralı Adam 1978 Yüz Numaralı Adam, Köşeyi Dönen Adam, Kibar Feyzo, İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban, Avanak Apti

Yüz Numaralı Adam, Köşeyi Dönen Adam, Kibar Feyzo, İyi Aile Çocuğu, İnek Şaban, Avanak Apti 1979 Umudumuz Şaban, Şark Bülbülü Korkusuz Korkak, Dokunmayın Şabanıma, Bekçiler Kralı

Umudumuz Şaban, Şark Bülbülü Korkusuz Korkak, Dokunmayın Şabanıma, Bekçiler Kralı 1980 Zübük, Gol Kralı, Gerzek Şaban, Devlet Kuşu

Zübük, Gol Kralı, Gerzek Şaban, Devlet Kuşu 1981 Üç Kağıtçı, Kanlı Nigar, Davaro

Üç Kağıtçı, Kanlı Nigar, Davaro 1982 Yedi Bela Hüsnü, Doktor Civanım

Yedi Bela Hüsnü, Doktor Civanım 1983 Tokatçı, Kılıbık, En Büyük Şaban, Çarıklı Milyonler

Tokatçı, Kılıbık, En Büyük Şaban, Çarıklı Milyonler 1984 Şabaniye, Postacı, Ortadirek Şaban, Atla Gel Şaban

Şabaniye, Postacı, Ortadirek Şaban, Atla Gel Şaban 1985 Sosyete Şaban, Şendul Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz, Katma Değer Şaban

Sosyete Şaban, Şendul Şaban, Şaban Pabucu Yarım, Keriz, Katma Değer Şaban 1986 Yoksul, Tarzan Rıfkı, Garip, Deli Deli Küpeli ve Davacı

Yoksul, Tarzan Rıfkı, Garip, Deli Deli Küpeli ve Davacı 1987 Yakışıklı, Kiracı, Japon İşi

Yakışıklı, Kiracı, Japon İşi 1988 Uyanık Gazeteci, Sevimli Hırsız, Polizei, Öğretmen, İnatçı, Düttürü Dünya, Bıçkın

Uyanık Gazeteci, Sevimli Hırsız, Polizei, Öğretmen, İnatçı, Düttürü Dünya, Bıçkın 1989 Talih Kuşu, Zehir Hafiye, Gülen Adam

Talih Kuşu, Zehir Hafiye, Gülen Adam 1990 Koltuk Belası, Boynu Bükük Küheylan ve Abuk Sabuk 1 film

Koltuk Belası, Boynu Bükük Küheylan ve Abuk Sabuk 1 film 1991 Varyemez

Varyemez 1999 Propaganda

Televizyon dizileri

1992 Saygılar Bizden

1993 Şaban Askerde

1994 Bay Kamber

1997 Şaban ile Şirin