Katar’a gidilir mi bilmeyiz ama gidenler için gezilecek yerler

Katar , refah seviyesi en yüksek ülkelerden birisi. Dünya suç oranın yok denilecek kadar az olduğu ülkelerden birisi. Dini ve siyasi istikrara sahip güvenli bir seyahat yerlerinden birisi olan Katar , seyahat sever kadın ziyaretçiler için de herhangi bir kıfayet kısıtlaması koymuyor. Ayrıca Katar’da ilk üç gün boyunca rahatsızlık , hastalık başınıza gelirse hiçbir ücret ödemen sağlık hizmetlerinden faydalanmanız mümkün.

Resmi dili Arapça olsada İngilizce bilenlerin sayısı oldukça fazla. Dışarıdan alkol getirmek yasak fakat alkol satışı yalnızca otellerde yapılıyor. Bu sebepten dolayı oteller konaklamadan daha çok bir eğlence merkezi olarak kabul ediliyor.

Katar’da Gezilecek Yerler

Doha

Geçmişte sadece balıkçılık ve inci avcılığı ile geçimini sürdüren , kendi halinde bir kasaba olan Doha petrol ve doğalgaz yataklarının bulunması ile gelişmeye başlamış . Doha , kusursuz ve zengin altyapısı ile dikkatleri üzerine çeken , temiz bir şehir. Ayrıca Katar’da en güzel yemekleri ve dünyanın neredeyse tüm lezzetlerini Doha’da bulabilmeniz mümkün. Doha’da ne yiyebileceğine bakmak için yemek rehberine bu sayfadan ulaşabilirisiniz.

Katara Kültür Köyü

Katar , hiç kaybetmediği kültürel köklere sahip , dinamik ve modernleşmiş bir ülke. Bu özelliği en güzel yansıtıldığı yerlerden biri de Doha’da bulunan Katara Kültür Köyü . Bu köy isminden de anlaşılacağa üzere , kültür ve eğlenceyi tek bir yerde buluşturmak için yapılmış , deniz kenarında bulunan, kültür ve sanat köyü . Muhteşem amfi tiyatrosu , birden fazla sanat galerisi , müzeleri ve canlı performans mekanları ile yıl byounca konserler , gösteriler ve sergilerden oluşan canlı bir programa ev sahipliği yapıyor. Diğer bir yanda da Katar’ın dünya mutfaklarından seçenekler sunan restoranlarınında yoğun olarak toplandığı

bir yerleşke. Su sporlarının yapılmasına olanak sağlayan ferah , temiz bir halk plajı olan Katara Plajı’nın da bulunduğu kültür köyü , ülkenin en zarif ve en güzel yelerinden birisi.

Katara Kültür Köyü’nde , Güvercin Kuleleri , Katara Opera , Müzik Akademisi , Tiyatro Topluluğu , Güzel Sanatlar topluluğu gibi otuz yedi geleneksek yapıya yer veriyor. Ayrıca , kitap okumayı , gönüllü ve toplumsal çalışmayı tevşik etmek için kitap kumbaraları , medya merkezi ve kafelerin yanı sıra yeşil alanlarıda geniş.

Souq Waqif

Katar’ın başkenti olan Doha’da bulunan Souq Waqif , Katar’ın geleneksel giysileri , baharatlar , el işi ürünleri , parfümler , mücevherler , sevdiklerinize hediye edebileceğiniz hediyelik eşyalar , evcil hayvanların bile satışı yapıldığı Souq Waqif’in dar sokaklarında karşıklı olarak sıralanan dükkanlardan yükselen rayinha , bambaşka bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacak. Souq Waqif , birden fazla restorn ve nargile salonu barındırmasının yanı sıra , capcanlı bir havaya sahip.

İslam Eserleri Müzesi

Başkent Doha’da , eşsiz bir tasarım harikasını olmasının yanı sıra , yüzlerce yıllık İslamı sanat eserlerine ev sahihpliği yapan nefes kesen bir mimari yapı. İslam Eserleri Müzesi’nde Al-Thani hanedanlığının 1980’lerden ittibaren tüm Avrupa , Afrika , Asya’dan toplamış olduğu İslami eserler , el yazmaları , dokumalar , metal , cam ve seramik eşyalardan oluşan geniş bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor.

Khor Al Adaid

Ülkenin güneydoğusunda yer alan en etkileyici doğa harikalarından birisi. Khor Al Adaid’in bu kadar önemli olmasının sebebi ise denizin çölün kalbine kadar ilerlediği dünyanın ender bulunan alanlarından birisi. Kara yolu ile gidelemeyen bu sakin cennete ulaşabilmek için kum tepelerini aşmanız gerekiyor. Doha’dan 60 km uzaklıkta bulunan Khor Al Adaid , Katar’ın en değerli doğal hazinesi.

Banana Island

Banana Island , Katar’ın doğa harikası yerlerinden biri olan , kendinizi Maldivler’de hissedebileceğiniz doğal bir ada. Banana Island’a başkent Doha’dan yirmi beş dakikalık feribot yolculuğu ile ulaşılabiliyor. Adada lüks konaklama için resort hotel , spa ve masaj merkezi , helikopter pisti , havuz , blowling ve sinema salonu bulunuyor . 800 metrelik uzunluğu ile Doha’nın en uzun plajına ev sahipliği yapan Banana Island , tek kelime ile muhteşem.

Doha Corniche

Yedi kilometrelik gezi parkuru ile Doha Körfezi’ni çevreleyen kordon , birbirinden farklı gökdelenler ve İslam Eserleri Müzesi ile birlikte muhteşem manzaralar sunuyor.

Aspire Park

Katar’da doğası ve eko sistemi ile yemyeşil bir park düşünün. Çok fazla etkileneceğiniz Aspire Park’ı ziyaret etmeden dönmemelisiniz.

Katar’da Görmeniz Gereken Diğer Yerler

Pearl – Qatar

Al Zubarah Arkeolojik Alanı

Oriks Çiftliği

Qatar Racing and Equestrian Club

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