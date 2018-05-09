Karahindiba Nedir, Yararları ve Zararları Nelerdir?

Karahindiba papatyagiller familyasından olan bir bitki çeşididir. Nisan ve Mayıs aylarında yetişirler. İnce uzun sapları ucunda papatya benzeyen sarıçiçekleri bulunmaktadır.

Halk arasında farklı isimleri ile de bilinir. Bunlar; Aslan dişi, acı günek, çıtlık, karavan, radika ve saçrakkudur’ dur.

Karahindiba bitkisini uzun yıllardır farklı kültürler tarafından vücut sağlığı için kullanılmıştır. Bu bitkinin çayı da yapılarak birçok hastalığa iyi geldiği bilinir. Salata ve diğer tariflerde ve yemeklerde taze olarak tüketilebilir. Ayrıca yemeklere de konularak pişirilerek tüketilebilir. Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir bitkidir. Antioksidan özelliği de oldukça yüksektir. Bu sebepten dolayı düzenli olarak tüketilmesinde yarar görülmektedir.

Karahindiba Faydaları Nelerdir?

Hazımsızlık, şişkinlik ve sindirim şikayetleri olan kişilerde bu hissi gidermek için faydalı bir bitkidir.

Kilo problemi olan kişilerde zayıflamaya yardımcı olarak tüketilir.

Kabızlık problemi olanlar için iyi gelir. Aynı zamanda mide bulantısı yatıştırıcı özelliği vardır.

Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarını düzenler, iştah açar ve aynı zamanda idrar söktürücü olarak da kullanılır.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.

Ciltte oluşan sivilce problemi yaşayanlar için karahindiba kirli kan giderici özelliği vardır.

Karahindiba Zararları Nelerdir?

Öncelikle her bitkide olduğu gibi fazlası her zaman için zararlıdır. Yeteri kadar kullanılması gerekmektedir. Doğal bir bitki olduğundan hiçbir yan etkisi olmamaktadır. Ama bazı bünyelerde alerji etkisi gösterebilir. Karahindiba bitkisini tüketmeden önce bahçe ortamında ve taş kenarlarında yetiştiği için temiz olduğundan emin olmak gerekir. Üzerinde kimyasallar olmadığından emin olmalıyız.

Bol su ile iyice yıkayarak tüketmemiz gerekmektedir. Güvendiğiniz yerlerden alındığı zaman çiğ olarak da rahatlıkla tüketilebilir. Ayrıca hamile olan kadınlarda farklı ilaçlar ile birlikte tüketiminde ve vücudu hassas kişiler kullanmadan önce bir doktora mutlaka sormaları önem taşımaktadır.

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