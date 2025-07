Kara mizah temalı dizileri sevenleri için öneriler

Kara mizah dizileri, absürt, rahatsız edici ve genellikle toplumsal tabulara meydan okuyan hikayeleriyle dikkat çeker. Netflix ve diğer platformlarda öne çıkan bazı kara mizah dizileri şöyle;

Bad Thoughts (2025) – Netflix: Tom Segura’nın yaratıp başrol oynadığı, cinsellik, teknoloji bağımlılığı ve erkeklik krizi gibi konuları grotesk ve absürt bir şekilde işleyen antoloji dizisi. Her bölüm, bağımsız hikayelerle tabulara mizahi bir şekilde dokunuyor.

BoJack Horseman (2014-2020) – Netflix: Alkolik bir atın Hollywood’daki inişli çıkışlı hayatını anlatan animasyon dizi. Depresyon, bağımlılık ve şöhret gibi ciddi konuları absürt mizahla harmanlıyor.

The End of the Fing World (2017-2019)* – Netflix: Bir psikopat ve asi bir gencin kaçış hikayesini anlatan dizi, karanlık temaları gençlik enerjisi ve tuhaf mizahla birleştiriyor.

Pushing Daisies (2007-2009) – HBO Max: Ölüleri diriltebilen bir pastacının hikayesi. Renkli, masalsı estetiğiyle ölüm ve aşk gibi temaları absürt bir şekilde işliyor.

Fargo (2014-) – FX/Hulu: Coen Kardeşler’in aynı adlı filminden uyarlanan dizi, her sezon farklı bir suç hikayesini kara mizah ve şiddet dolu bir anlatımla sunuyor.

Death to 2020 (2020) – Netflix: Black Mirror yaratıcılarının mockumentary tarzında pandemi yılını tiye aldığı tek seferlik dizi. Acı gerçekleri alaycı bir üslupla işliyor.

After Life (2019-2022) – Netflix: Ricky Gervais’in yazıp oynadığı dizi, eşini kaybeden bir adamın yas sürecini iğneleyici ve duygusal bir kara mizahla anlatıyor.

Dead to Me (2019-2022) – Netflix: Bir dul kadının kocasının katilini ararken kurduğu beklenmedik bir dostluğu konu alıyor. Sürpriz dönemeçler ve karanlık esprilerle dolu.

Bu diziler, kara mizahın sınırlarını zorlayarak hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Bad Thoughts gibi yeni yapımlar, özellikle tabulara cesurca dokunan tarzıyla dikkat çekerken, BoJack ve Fargo klasikleşmiş örnekler arasında