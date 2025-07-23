Genel

Kara mizah temalı dizileri sevenleri için öneriler

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Temmuz 2025
0 1 dakika okuma süresi

Kara mizah dizileri, absürt, rahatsız edici ve genellikle toplumsal tabulara meydan okuyan hikayeleriyle dikkat çeker. Netflix ve diğer platformlarda öne çıkan bazı kara mizah dizileri şöyle;

Bad Thoughts (2025) – Netflix: Tom Segura’nın yaratıp başrol oynadığı, cinsellik, teknoloji bağımlılığı ve erkeklik krizi gibi konuları grotesk ve absürt bir şekilde işleyen antoloji dizisi. Her bölüm, bağımsız hikayelerle tabulara mizahi bir şekilde dokunuyor.

BoJack Horseman (2014-2020) – Netflix: Alkolik bir atın Hollywood’daki inişli çıkışlı hayatını anlatan animasyon dizi. Depresyon, bağımlılık ve şöhret gibi ciddi konuları absürt mizahla harmanlıyor.

The End of the Fing World (2017-2019)* – Netflix: Bir psikopat ve asi bir gencin kaçış hikayesini anlatan dizi, karanlık temaları gençlik enerjisi ve tuhaf mizahla birleştiriyor.

Pushing Daisies (2007-2009) – HBO Max: Ölüleri diriltebilen bir pastacının hikayesi. Renkli, masalsı estetiğiyle ölüm ve aşk gibi temaları absürt bir şekilde işliyor.

Fargo (2014-) – FX/Hulu: Coen Kardeşler’in aynı adlı filminden uyarlanan dizi, her sezon farklı bir suç hikayesini kara mizah ve şiddet dolu bir anlatımla sunuyor.

Death to 2020 (2020) – Netflix: Black Mirror yaratıcılarının mockumentary tarzında pandemi yılını tiye aldığı tek seferlik dizi. Acı gerçekleri alaycı bir üslupla işliyor.

After Life (2019-2022) – Netflix: Ricky Gervais’in yazıp oynadığı dizi, eşini kaybeden bir adamın yas sürecini iğneleyici ve duygusal bir kara mizahla anlatıyor.

Dead to Me (2019-2022) – Netflix: Bir dul kadının kocasının katilini ararken kurduğu beklenmedik bir dostluğu konu alıyor. Sürpriz dönemeçler ve karanlık esprilerle dolu.

Bu diziler, kara mizahın sınırlarını zorlayarak hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Bad Thoughts gibi yeni yapımlar, özellikle tabulara cesurca dokunan tarzıyla dikkat çekerken, BoJack ve Fargo klasikleşmiş örnekler arasında

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji23 Temmuz 2025
0 1 dakika okuma süresi
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

İlgili Makaleler

Bad Thoughts dizisinin konusunu çözemedik

22 Temmuz 2025

Ayak işleri 3.sezon ve 4.sezon Netflix’te bulunmuyor

18 Temmuz 2025

Gassal 2.sezon 1.bölüm doğallığını kaybetmemiş

16 Temmuz 2025

Designated Survivor dizisinin ana oyuncuları

5 Temmuz 2025

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu