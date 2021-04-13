Kaçak Yolcu filmi Netflix’te 22 Nisan’da yayınlanıyor

Elon Musk kendi Twitter hesabında profil sayfasına “Imperator of Mars” yani Mars’ın impartoru olduğunu açıkladı. Son zamanlarda uzaya yolculuk çok gündeme gelmeye başladı. Uzaya yolculuk dizi ve film olarakta çok sevilmeye başlandı. Özellikle Netflix platformu uzaya yolculuk kategorisinde çok başarılı dizi ve filmlere imza atmaktadır.

Netflix platformuna yeni bir film geliyor. Kaçak yolcu filmi 1 saat 36 dakika sürüyor. 22 Nisan 2021 günü yayınlanacak.

Dizinin konusuna kısaca baktığımızda 3 kişilik bir ekip Mars’a gitmek için uğraşırken uzay gemisinde kaçak bir yolcunun çıkması işleri karıştırmaktadır.