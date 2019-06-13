Kablo TV kanal düzenleme ve kanal sıralaması değiştirme

BU yazımızda sizlere Kablo Tv kanal düzenleme oluyor mu konusunda bilgi vermek istiyoruz.

Kablo TV platformu ülkemizde oldukça tercih edilmektedir. Zengin içerikli özel kanalları ve birçok kanal ile kullanıcılarına hizmet vermektedir. Kanalların sayısı oldukça fazla olduğu için bazen kanalları bulmak zor olmaktadır. Kullanıcılar kanalları kendilerine göre düzenlemek istemektedir.

Üzülerek söylemek istiyoruz ki Kablo TV kanal düzenleme özelliği bulunmamaktadır. Bu özelliğin olmaması gerçekten büyük bir eksikliktir. Ancak en çok izlediğiniz kanalları favori kanal oluşturarak ayırabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ulusal kanalları favori 1, belgesel kanallarını favori 2, spor kanallarını favori 3 gibi ayırabilirsiniz. Favorilere ayırma haricinde kablo tv’de kanalların yerlerini değiştiremiyorsunuz.

Sadece kablo tv değil diğer dijital platformlarda da aynı durum söz konusudur. Yani kablo tv’nin dezavantajı değildir.