John Wick 3 vizyon tarihi açıklandı

Film tutkunlarının favori filmleri arasında yer alan Keanu Reeves’in sevilen karakteri John Wick’in üçüncü serisi vizyon tarihi resmi olarak açıklandı.

Fakat bu vizyon tarihi açıklandıktan sonra malesef hayranları azcık hayal kırıklığına uğradı diyebiliriz. 16 Mayıs 2019 günü vizyon girecek olması ile 1 yıldan fazla bir süre beklemek zorunda kalınacak.

John Wick 3 filminin çekimleri 5 farklı ülkede çekileceği için oldukça başarılı sahnelere yer verileceği söyleniyor. Yönetmen koltuğunda ise ilk iki filmde de olduğu gibi Chad Stahelski olacak.

Önceki serilerden ufak bilgiler

John Wick 1 filmi 28 Kasım 2014 günü vizyona girdi ve 88 milyon dolar gişe hasılatı kazandı.

John Wick 2 filmi 10 Şubat 2017 günü vizyona girmişti. 40 milyon dolar ile çekilen bu filmden 171.5 milyon dolar gişe hasılatı gerçekleşti.

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