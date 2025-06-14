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İsrail ile İran arası kaç km?

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Haziran 2025
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İsrail ile İran arasındaki mesafe, şehirler ve ölçüm yöntemine göre değişir. Genel olarak, iki ülke arasındaki düz hat (kus uçuşu) mesafeyi baz alırsak:Tel Aviv (İsrail) ile Tahran (İran) arası: Yaklaşık 2.100 kilometre (1.300 mil).

Kara yoluyla mesafe: Doğrudan bir kara bağlantısı olmadığı için, Suriye veya Irak üzerinden dolaylı rotalarla mesafe 2.500-3.000 kilometre civarına çıkabilir.Bu mesafe, füze menzilleri veya hava operasyonları bağlamında değerlendirildiğinde önemlidir. Örneğin, İran’ın Fettah-1 füzesinin 1.400 km menzili, İsrail’i vurmak için yeterli değildir, ancak daha uzun menzilli füzeler (örneğin, 2.000 km ve üzeri) bu mesafeyi aşabilir.

Teknoloji fotoğrafı Teknoloji14 Haziran 2025
0 Bir dakikadan az
Teknoloji fotoğrafı

Teknoloji

Bilim ve Teknoloji Haberlerini yakından takip ediyorum. Ayrıca gelen her sorulara cevap vermeye çalışıyorum.

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