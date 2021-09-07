İnto The Night 2.sezon başlıyor

Netflix platformunda 1 Mayıs 2020 günü gösterime giren İnto The Night dizisinin birinci sezonu çok beğenildi. Son zamanlarında en çok sevilen kategorilerinden olan kıyamet sonrası bilim kurgu kategorisinde ön plana çıkıyor.

Dizinin başrol oyuncuları arasında Ayaz karakterini canlandıran Mehmet Kurtuluş gibi başarılı bir oyuncununda olması ayrı bir güzellik katmaktadır. Hatırlarsanız Kösem Sultan dizisinde bir süre Sadrazam Derviş Paşa karakterini canlandırmıştı.

1.Sezon bittikten sonra ikinci sezon için baya bir ara veren dizinin 2.sezona vizyona giriyor.

İnto The Night dizisi 2.sezonu 8 Eylül 2021 çarşamba günü vizyona girecek. İlk sezon neredeyse komple yolcu uçağı içerisinde yolculukta geçmişti. İlk sezon son bölümde sığınak bulundu. 2.sezon bu sığınakta geçecek gibi durmaktadır.