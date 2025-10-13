Instagram ucuz mobilya reklamlarına inanmayın

Instagram’da karşınıza ucuz mobilya reklamları kesin çıkmıştır. Kesinlikle inanmayın!!

Dolandırıcılar ilk olarak büyük mobilya dükkanlarının tanıtım videolarını kopyalayıp kendi sayfalarına ekliyorlar. Videonun üzerine çok ucuz bir fiyat yazarak dikkat çekiyorlar. Tabi Instagram kanal adını kurumsal bir isim seçiyorlar. 30-40 farklı hesaptan da olumlu yorumlar yaparak, almak isteyenleri inandırıyorlar.

WhatsApp numaraları üzerinden iletişime geçtiğinizde size profesyonel olarak sipariş alıyorlar. Son olarak IBAN’a parayı gönderdiğiniz takdirde artık dolandırılmış olacaksınız. 2 dakika geçmeden sizi her yerden engelleyecekler. Siz dolandırıldığınızı anladığınız da iş işten geçmiş olacak. Polise ya da savcılığa gittiğinizde de maalesef birşey çıkmayacak. Çünkü hat numarası adresi sabit olmayan kişiler üzerine kayıtlı.

Fiyatı piyasa altında çok ucuz olan ürünlere kanmayın.