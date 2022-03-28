İçişleri Bakanlığı Bayram Harçlığı Veriyor Mu?

Son zamanlarda her bayramda önümüze çıkan bir tartışma konusu var, başlıktan da anlaşılacağı gibi tartışma konusu İçişleri Bakanlığının E-devlet aracılığıyla başvuru yoluyla bayram harçlığı verip vermediği.

Her bayram karşılaştığımız bu iddia tamamen asılsız, hatta İçişleri Bakanlığı buna ilişkin bir açıklamayı daha önce yaptı ve konu hakkında şunu dedi:

Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızı yanlış yönlendiren bu tür art niyetli paylaşımları yapanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, ilgililer hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Peki başvuru yapsanız ne olur?

Başvuru yaptığınız zaman alacağınız tek şey bir ret olacaktır. Buna ek olarak muhtemelen sizi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönlendireceklerdir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Harçlık İsteyebilirsiniz

Her ne kadar İçişleri Bakanlığı bu konuyla ilgilenmese de işi bu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından başvuru yaparak şansınızı deneyebilirsiniz. Bu sayfaya da E-devlet’e giriş yaptıktan sonra “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” şeklinde aratarak erişebilirsiniz.