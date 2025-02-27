Her koleksiyonerin hayali kehribar tesbih çeşitleri ve kesim türleri

Tesbih koleksiyonu yapan her kişi doğal kehribar tesbihi koleksiyonuna katmak istemektedir.

Kehribar tesbihler, doğal reçinenin fosilleşmesiyle oluşan değerli taşlardan yapılan tesbihlerdir. Kehribarın türüne ve işlenme şekline göre farklı çeşitleri bulunur. İşte en yaygın kehribar tesbih türleri:

1. Doğal Kehribar Tesbih Çeşitleri

Baltık Kehribarı: En değerli ve en saf kehribar türlerinden biridir. Baltık Denizi bölgesinden çıkarılır.

En değerli ve en saf kehribar türlerinden biridir. Baltık Denizi bölgesinden çıkarılır. Sıkma Kehribar: Kehribar tozu ve diğer doğal reçinelerin sıkıştırılmasıyla elde edilir. Renk çeşitliliği fazladır.

Kehribar tozu ve diğer doğal reçinelerin sıkıştırılmasıyla elde edilir. Renk çeşitliliği fazladır. Ateş Kehribar: Sentetik reçine içerir, zamanla renk değiştirebilir. Şeffaf ve parlak yapısıyla dikkat çeker.

Sentetik reçine içerir, zamanla renk değiştirebilir. Şeffaf ve parlak yapısıyla dikkat çeker. Damla Kehribar: Ağaçlardan damlayan reçinenin fosilleşmesiyle oluşur. En saf ve kaliteli kehribar türlerindendir.

2. Kesim Türlerine Göre Kehribar Tesbihler

Kapsül Kesim: Uzun ve silindirik tanelere sahiptir, şık ve zarif görünür.

Uzun ve silindirik tanelere sahiptir, şık ve zarif görünür. Arpa Kesim: Oval ve ince yapılıdır, ele oturması kolaydır.

Oval ve ince yapılıdır, ele oturması kolaydır. Zar Kesim: Kare veya dikdörtgen şekilde kesilmiş tanelerden oluşur.

Kare veya dikdörtgen şekilde kesilmiş tanelerden oluşur. Beyzi Kesim: Oval ve yuvarlak formdadır, klasik bir görünüm sunar.

Oval ve yuvarlak formdadır, klasik bir görünüm sunar. Lale Kesim: Lale çiçeğine benzer şekilde özel işçilikle üretilir.

3. Renklerine Göre Kehribar Tesbihler