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Her koleksiyonerin hayali kehribar tesbih çeşitleri ve kesim türleri
Tesbih koleksiyonu yapan her kişi doğal kehribar tesbihi koleksiyonuna katmak istemektedir.
Kehribar tesbihler, doğal reçinenin fosilleşmesiyle oluşan değerli taşlardan yapılan tesbihlerdir. Kehribarın türüne ve işlenme şekline göre farklı çeşitleri bulunur. İşte en yaygın kehribar tesbih türleri:
1. Doğal Kehribar Tesbih Çeşitleri
- Baltık Kehribarı: En değerli ve en saf kehribar türlerinden biridir. Baltık Denizi bölgesinden çıkarılır.
- Sıkma Kehribar: Kehribar tozu ve diğer doğal reçinelerin sıkıştırılmasıyla elde edilir. Renk çeşitliliği fazladır.
- Ateş Kehribar: Sentetik reçine içerir, zamanla renk değiştirebilir. Şeffaf ve parlak yapısıyla dikkat çeker.
- Damla Kehribar: Ağaçlardan damlayan reçinenin fosilleşmesiyle oluşur. En saf ve kaliteli kehribar türlerindendir.
2. Kesim Türlerine Göre Kehribar Tesbihler
- Kapsül Kesim: Uzun ve silindirik tanelere sahiptir, şık ve zarif görünür.
- Arpa Kesim: Oval ve ince yapılıdır, ele oturması kolaydır.
- Zar Kesim: Kare veya dikdörtgen şekilde kesilmiş tanelerden oluşur.
- Beyzi Kesim: Oval ve yuvarlak formdadır, klasik bir görünüm sunar.
- Lale Kesim: Lale çiçeğine benzer şekilde özel işçilikle üretilir.
3. Renklerine Göre Kehribar Tesbihler
- Sarı Kehribar: En yaygın doğal kehribar rengidir.
- Kırmızı Kehribar: Ateş kehribar veya doğal kırmızı kehribar olarak bulunur.
- Yeşil Kehribar: Nadir bulunan bir kehribar türüdür, doğada az rastlanır.
- Mavi Kehribar: Özellikle Dominik Cumhuriyeti’nde bulunan nadir bir kehribar çeşididir.
- Koyu Kahverengi Kehribar: Yaşlanmış ve oksitlenmiş kehribar türüdür.